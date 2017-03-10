MAMAK ÇÖPLÜĞÜ'NÜN SERALARINDA ÖZEL YETİŞTİRİLEN HORMONSUZ DOMATES, BİBER, SALATALIK, ANKARALILARDAN BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

-İLGİ ÜZERİNE, SERALARDAN GÜNLÜK SATIŞ YAPILMAYA BAŞLANDI-ÇİÇEK AÇAN ÇİLEKLER, AY SONUNDAN İTİBAREN SATILMAYA BAŞLANACAK-10 BİNİN ÜZERİNDEKİ BEYAZ, MOR VE BORDO ORKİDELER DE MERAKLILARINI BEKLİYOR

Bir zamanlar kokusu kilometrelerce uzaktaki semtlerden bile duyulan Mamak Çöplüğü’nün yerine kurulan modern katı atık tesislerinden, artık özel tarım projeleriyle yetiştirilen rengarenk çiçekler, hormonsuz domates, salatalık, biber ve çileğin kokusu yayılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, 49 yıllığına uluslararası ITC firmasına kiralanan Mamak Çöplüğü alanına kurulan Mamak Katı Atık Depolama Alanı'nda, toprak yerine hindistan cevizi kabuğu kullanılarak üretilen sebze, meyve ve çiçekler, Başkentlilerden büyük ilgi görüyor.

Topraksız tarım uygulamasının yapıldığı serada ekilen salkım domates fideleri, kovan arılarının tohumları taşımasıyla dölleniyor ve ürünler, reçeteli ilaçlarla kalıntı kalmayacak biçimde hormon kullanılmadan kontrollü olarak yetiştiriliyor.

Mamak Çöplüğü’ndeki sera alanında yıl boyu özel alıcıları bulunan lezzetli hormonsuz salkım domates, yine aynı yöntemlerle yetiştirilen ve kendine has lezzetiyle meraklılarının gözdesi haline gelen salatalık ve sivri biber, Ankaralılardan, özellikle kış aylarında büyük ilgi görüyor.

Haftanın 6 günü 08.00 -17.00 saatleri, pazar günleri ise 08.00-16.00 saatleri arasında, Mamak Çöplüğü’ndeki seralarda satışa sunulan sınırlı miktarlardaki domates, salatalık, sivri biber, meraklılarınca kapışılıyor.

-SERANIN SÜSÜ ÇİLEK, ÇİÇEK AÇTI

Büyüleyici güzelliğiyle kış ortasında Mamak Çöplüğü’ne damgasını vuran, damaklarda kalan tadı ve lezzetiyle Ankaralıların sabırsızlıkla beklediği çilekler de çiçek açtı.

Ankara’da ilk olarak Mamak Çöplüğü’nde serada su kültürüyle üretilen çilek, kalitesi ve lezzetiyle dikkat çekiyor. Hormon kullanmadan yetiştirilen çilek, kovan arılarının tohum taşımasıyla dölleniyor, gıdasını da su kültüründeki sıvı gübre ve vitaminlerden alıyor.

Üretimin sınırlı olması nedeniyle de Ankaralılar, bu sağlıklı ve lezzetli çileği, Mart sonunda yalnızca Mamak Çöplüğü içindeki seradan satın alabiliyorlar.

-ORKİDELER, MERAKLILARINI BEKLİYOR

Mamak Çöplüğü serası, orkidelerin yetiştirildiği sera ise açan rengarenk orkidenin büyüleyici güzelliğiyle donandı.

Ankaralı orkide meraklıları için uğrak yeri haline gelen serada beyaz, mor, bordo ve değişik renklerin oluşturduğu birbirinden farklı desen ve yapılarıyla 10 binin üzerinde orkide, meraklıları için eşi bulunmaz bir fırsat sunuyor.

Tropikal iklimde özellikle Uzak Doğu’da Tayland, Tayvan ve civarlarında yoğun olarak yetişen orkide, narin yapısıyla da farklı iklimlerde zor yetişiyor ve özel bakım istiyor.