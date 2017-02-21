Mamak Gülseren-Anayurt Kentsel Yenileme Projesi’nin ilk etabında tamamlanan konutlar sahiplerine teslim edildi

Mamak Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde yürütülen Gülseren-Anayurt Kentsel Yenileme Projesi’nin ilk etabında bulunan 688 konut hak sahiplerine teslim edildi.

440 bin metrekare proje alanında ve 5260 konutu kapsayan projenin diğer etaplarında da çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Bölgede bulunan 1237 gecekondudan 1207’sinin yıkıldığı projede hakkında Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Yılların getirdiği en büyük sorunlardan biri olan gecekonduya karşı ilçemizin dört bir yanında kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri uyguluyoruz. Bu projelerle birlikte Mamak’ta büyük değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Yaşanan bu dönüşümün akabinde Mamak özel sektör açısından da bir cazibe merkezi haline geldi. İlk etabın hak sahiplerine teslim edildiği Gülseren-Anayurt hızla tamamlanıyor” dedi.

Projede sosyal donatılarda ihmal edilmedi

440 bin metrekarede uygulanan proje sosyal donatı alanları da ihmal edilmedi. Proje kapsamında 3 adet cami, 1 adet lize, 1 adet ilköğretim ve anaokulu, 3 adet ticaret merkezi, 1 adet sağlık tesisi, 1 adet sosyo-kültürel tesis ve ilçe emniyet müdürlüğü bulunuyor.

Hak sahipleri bilinçlendiriliyor

Proje kapsamında bulunan 1237 gecekondudan 1207’sini hak sahipleriyle anlaşarak yıkan Mamak Belediyesi örnek bir dönüşüme imza atıyor. Bir çok defa hak sahipleriyle bir araya gelen Mamak Belediyesi yetkilileri yapılacak çalışmalar hakkında hak sahiplerini detaylı olarak bilgilendirerek spekülasyonlarında önüne geçti.

Çalışmalar etap etap tamamlanıyor

Proje kapsamında 1. etap içinde bulunan 688 konut hak sahiplerine teslim edildi. 2. ve 3. etap kapsamında 2531 konutun inşaatı tamamlanmak üzere. 4. etap kapsamında 447 konut, 1 adet lise, 1 adet ilköğretim ve anaokulu ile 1 adet camii inşaatına başlandı. 5. etap kapsamında da 1594 konutun ihale hazırlıkları devam ediyor.