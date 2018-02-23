Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu yıl dördüncüsünü düzenlediği “Üniversite Tanıtım Fuarı” öğrencilerden yoğun ilgi gördü

Cebeci Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda düzenlenen fuara 30 farklı devlet ve vakıf üniversitesi katılarak okullarını tanıttı.

Üniversite Tanıtım Fuarı 'nda öğrenciler, üniversite yetkililerinden akademik programlar, eğitim-burs ve spor olanakları, iş sahaları ve kampüs hayatı hakkında detaylı bilgi aldı. Fuarın açılışını Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney yaptı.

Yaşam şekliniz bu tercihlerle belli olacak

Lise öğrenimi sonrası üniversite seçiminin bir öğrenci için çok önemli olduğunun altını çizen Kaymakam Ziya Polat, “Türkiye’de ortalama yaş ömrü 75 yıl. 25 yaşında üniversiteden mezun olan bir çocuğumuzun 50 yıllık hayatı bu seçime bağlı. Onun için iyi tercih yapmalısınız. Rehberlik öğretmenlerinizle sık sık bilgi alışverişinde bulunun. Üniversiteleri tek tek gezmek yerine bugün açılan fuarda hepsi ayağınıza geldi. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar sorun soruşturun” dedi.

Mesleğinizi de seçmiş olacaksınız

İlçede 95 bin öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Gençlerimiz tercihlerinde sadece bir üniversiteyi seçmiş olmayacak. Gelecekte yapmak istediği mesleği de seçmiş olacak. Dolayısı ile Mamak’ta düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı, mezun olunca ne yaparım sorusunu kendine soran öğrencilere farklı seçenekler sunuyor ve ileride sizi nelerin beklediğini görebilmenizi sağlıyor” diye konuştu.

Doğru seçim yapmalarına yardımcı oluyoruz

Öğrencilerin daha bilinçli tercihler yapmaları adına onları üniversitelerle bir araya getirdiklerini kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Hayatlarının önemli noktasında, doğru seçim yapmalarına yardımcı oluyoruz. Birçok üniversitemizin stant açtığı bu fuarda kendilerinden akıllarına takılan ne varsa sormalarını ve ona göre tercih yapmalarını temenni ediyoruz” dedi.