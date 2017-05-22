Mamak Kaymakamı Ali Mantı ve Başkan AK Bingül ailesine engelli puseti hediye ettiler

7 yaşındaki Emir Haktan Bingül ve 11 yaşındaki Yaren Topal özel olarak üretilen engelli puseti sayesinde artık rahatlıkla dışarı çıkabilecek.

Mamak Kaymakamı Ali Mantı ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül , Başak Mahallesi’nde ikamet eden Topal Ailesine ve Şafaktepe Mahallesi’nde ikamet eden Bingül ailesine sürpriz ziyarette bulunarak engelli puseti hediye ettiler.

Hayatımda aldığım en güzel hediye

11 yaşında doğuştan zihinsel ve bedensel engelli Yaren Topal ve ailesine yapılan sürpriz ziyarette anne Şule Topal; “Hayatımda aldığım en güzel hediye bu oldu. Artık kızımla beraber gezebileceğiz. Hayatımıza büyük bir kolaylık geldi. Başkanıma ve Kaymakamıma çok teşekkür ediyorum” dedi. Duygu dolu anların yaşandığı sürpriz ziyarette Akgül, Yaren hakkında bilgiler alırken, tedavi sürecindeki gelişmeleri öğrendi. Akgül ve Mantı daha sonra geçirdiği ateşli hastalık sonucu rahatsızlanan 7 yaşındaki Emir Haktan Bingül’ü ziyaret ederek tamamen engelli çocukların doğru pozisyonda oturmaları için tasarlanan özel aracı hediye etti.

Yardıma koşmak bizim görevimiz

Herkesin potansiyel engelli adayı olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; “Vatandaşlarımızın yardımına koşmak bizim görevimizdir. Engelli vatandaşlarımızın önüne set çekerek değil onlara destek olarak, yardım ederek hayata tutunmalarını sağlamalıyız. Bu nedenle etrafımızda bulunan engelli vatandaşlarımıza yönelik çok daha bilinçli ve duyarlı olmamız gerekiyor” dedi. Mamak’ta sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin sergilendiğini dile getiren Mamak Kaymakamı Ali Mantı ise; “Bu anlamda Başkan Akgül’e teşekkürlerimi sunuyorum. Engelleri ortadan kaldıran hizmetleri ile engelli vatandaşlarımıza destek olan bir başkanımız var” dedi.