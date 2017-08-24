Yeteneklerine güvenen ve başarılı bir sanat kariyerine ilk adımı atmak isteyenler için Mamak Kültür Merkezi Konservatuar Seçmeleri’nin başvuru süreci 22 Eylül’de son bulacak.

Konservatuar bölüm hocalarından oluşan jüri karşısında yapılacak olan elemelerde başta Mamaklı gençler olmak üzere yeteneğine güvenen herkes başvurabiliyor. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Halk Oyunları ve Tiyatro dallarında gerçekleşen sınavlarda başarılı olacak olan öğrenciler 2 yıl süreyle Mamak Belediyesi Konservatuarı’nda eğitim görecek. Başarılı öğrencilere verilecek 2 yıllık eğitim, devlet konservatuarlarına gitmek isteyenlere içinde ön hazırlık olacak.

Eğitimler profesyonel kadro eşliğinde veriliyor