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Mamak Kültür Merkezi’nde 2 yıllık eğitimin ardından Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği kursiyerleri mezun oldu

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Mamak Kültür Merkezi’nde 2 yıllık eğitimin ardından Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği kursiyerleri mezun oldu
Sezonu “Şarkılarımız Türkülerimiz Konseri” ile bitirerek mezun olan 65 kursiyer kendilerini izlemeye gelen seyircilere keyifli ve duygu dolu anlar yaşattı.

Saz çalmak isterdim

Temsili dört kişiye diplomalarını veren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; “Çocukluğumdan beri saz çalmak istedim. Fakat kısmet olmadı. Nitekim sizlerin sayesinde bu hissiyatı yaşadım. Başta eğitmenlerimize ve siz değerli kursiyerlerimize emeğinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 

MKM’nin ruhuna uygun faaliyetler yürütülüyor

1924 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle kurulan eski adıyla Musiki Muallim Mektebi yeni adıyla Mamak Kültür Merkezi, tiyatrodan sanat müziğine, halk müziğinden halk oyunlarına birçok kültürel kurslara ev sahipliği yaparak kurulduğu günki ruhuna uygun etkinliklerle hizmet veriyor. 

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