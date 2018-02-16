Mamak Kültür Merkezi’nde düzenlenen sohbetlerinin bu haftaki konuğu Can Veren Pervaneler kitaplarının Yazarı Hayati İnanç oldu

Mamak Belediyesi’nin düzenlediği kültür sohbetleri aralıksız devam ediyor.

Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde Mamaklılarla buluşan Araştırmacı Yazar Hayati İnanç, Osmanlı Devleti padişahlarının yazdığı şiirleri yorumladı. 4 seriden oluşan Can Veren Pervaneler kitaplarının ücretsiz olarak dağıtıldığı kültür sohbetinde, vatandaşlar yazar Hayati İnanç’a kitabı imzalatma şansı da yakaladı.

Tüm Ankaralıları davet ediyorum

Nisan Ayı’na kadar devam edecek olan kültür sohbetlerinin nitelik ve nicelik açısından katma değerinin çok yüksek olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “ Kültür sohbetlerimizde her hafta farklı bir konu işleniyor. Bu öğretilerle farklı bir bakış açısı kazanıyoruz. Tüm Ankaralıları kültür sohbetlerimize davet ediyorum” dedi.

Nisan Ayına kadar devam edecek

Divan edebiyatının birçok ustasından şiirlerin okunup tercümesinin yapılacağı, Türk Tasavvuf Edebiyatı’nda örnekler ile ilmi bilgilerin paylaşılacağı, Ankara’nın geçmişten bugüne yaşadığı değişimin anlatılacağı kültür sohbetleri Nisan Ayı’na kadar devam edecek.Kültür sohbetlerinin diğer konukları ise, 21 Şubat Çarşamba günü tasavvufi eserleri günümüz insanı ile buluşturan Dr. Mustafa Tatçı, 28 Şubat Çarşamba günü Ankara’nın tarihine ve kültürüne ışık tutan Abdülkerim Erdoğan olacak.