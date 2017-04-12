  • BIST 91.188
  • Altın 150,361
  • Dolar 3,6717
  • Euro 3,8934
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C

Mamak Kültür Merkezi’nden düzenlenen "Aşıklar Şöleni" programında aşıklar atıştı

»
Mamak Kültür Merkezi’nden düzenlenen "Aşıklar Şöleni" programında aşıklar atıştı
Yüzlerce yıllık geleneği yaşatan usta âşıklar; atışma, koçaklama, güzelleme, taşlama ve türkü dallarından sundukları örneklerle salonu dolduran vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Atışmaların yanı sıra dünya genelinde son dönemde yaşanan güncel olayları da hicveden âşıklar büyük takdir kazandı.

Kültürümüzü geleceğe taşımalıyız

Atışmanın ardından kürsüye davet edilen Mamak Belediye Başkanı Mesut  Akgül yaptığı konuşmada, geçmişini tanımayan toplumların geleceğe sağlam adımlarla yürüyemeyeceğini söyledi. Bu toprakların köklü ve zengin bir kültürü olduğunu vurgulayan Akgül, "Köklü ve zengin kültürümüzün güzelliklerini fark etmek, sevmek ve sevdirmek, kültürümüzü gelecek nesillere taşıyarak sürekliliğini sağlamak büyük önem arz etmektedir" dedi. 

Bu özel programda yetenekleri ile vatandaşlardan büyük alkış alan sanatçılar ise şöyle: Aşık Yakup Temeli, Aşık Selahattin Dündar, Aşık Erol Ergani, Aşık Haşimi, Ozan Karacakız, Osman Feryadi, Aşık Ali Canani, Aşık Yanık Ayhan, Aşık Ali Oltulu, Şair Nurullah Özkılıç, Şair İsmihan Kördemirci, Eğitimci Yazar İhsan Yalçınkaya,..

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • OPERANIN YILDIZLARI YOĞUN İSTEK ÜZERİNE, AYDIN GÜN İÇİN YENİDEN ANKARA’DA10 Nisan 2017 Pazartesi 12:41
  • Antalyalı Ressam Tuncer Ertuğrul, Ankara’daki ilk sergisini Yenimahalle’de açtı06 Nisan 2017 Perşembe 12:01
  • Ankara Devlet Opera ve Balesi; Johan Strauss’un üç perdelik opereti Çingene Baron’u sahneliyor05 Nisan 2017 Çarşamba 11:46
  • Yılmaz Güney Sahnesi, gazeteci ve televizyon programcısı Enver Aysever’i Başkentli sanatseverlerle buluşturdu05 Nisan 2017 Çarşamba 11:33
  • TSA TÜRK SİNEMASINI DÜNYAYA AÇIYOR04 Nisan 2017 Salı 12:21
  • Çankaya Belediyesi Türkiye’nin sosyal, tarihi ve kültürel yerlerine gezi düzenlemeye başladı03 Nisan 2017 Pazartesi 12:22
  • Sincan Belediyesi’nin düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri Nisan ayında yine dopdolu03 Nisan 2017 Pazartesi 11:56
  • “BİR DEMET MUHABBET” ANKARA YOLCUSU !03 Nisan 2017 Pazartesi 11:33
  • Yılmaz Güney’i 80. doğum gününde, Yılmaz Güney Sahnesi’nde anıyor30 Mart 2017 Perşembe 11:49
  • Çankaya Belediyesi, dünya piyano gününü sanatseverlerle buluşturduğu “Cello Piano Duo” konseriyle karşıladı29 Mart 2017 Çarşamba 11:43
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim