Mamak Kültür Merkezi’nden düzenlenen "Aşıklar Şöleni" programında aşıklar atıştı

Yüzlerce yıllık geleneği yaşatan usta âşıklar; atışma, koçaklama, güzelleme, taşlama ve türkü dallarından sundukları örneklerle salonu dolduran vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Atışmaların yanı sıra dünya genelinde son dönemde yaşanan güncel olayları da hicveden âşıklar büyük takdir kazandı.

Kültürümüzü geleceğe taşımalıyız

Atışmanın ardından kürsüye davet edilen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül yaptığı konuşmada, geçmişini tanımayan toplumların geleceğe sağlam adımlarla yürüyemeyeceğini söyledi. Bu toprakların köklü ve zengin bir kültürü olduğunu vurgulayan Akgül, "Köklü ve zengin kültürümüzün güzelliklerini fark etmek, sevmek ve sevdirmek, kültürümüzü gelecek nesillere taşıyarak sürekliliğini sağlamak büyük önem arz etmektedir" dedi.

Bu özel programda yetenekleri ile vatandaşlardan büyük alkış alan sanatçılar ise şöyle: Aşık Yakup Temeli, Aşık Selahattin Dündar, Aşık Erol Ergani, Aşık Haşimi, Ozan Karacakız, Osman Feryadi, Aşık Ali Canani, Aşık Yanık Ayhan, Aşık Ali Oltulu, Şair Nurullah Özkılıç, Şair İsmihan Kördemirci, Eğitimci Yazar İhsan Yalçınkaya,..