Mamak “Mahallede İftar Var” etkinliğinin bu kez adresi Emine Rasim Özkaya İlköğretim Okulu ve Gülveren Kapalı Pazar Alanı oldu

Mamak Belediyesi’nin her akşam mahallelerin ortak yerleri belirlenerek birden fazla mahallede gerçekleştirdiği iftar buluşmaları devam ediyor.

4 farklı mahalleden 4 bin kişinin katıldığı iftar programında Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ; “Uzun yıllardır özlemini duyduğumuz kalabalık ve bereketli sofralarda vatandaşlarımızla birlikte bir ekmeği bölüşmekten son derece mutluyum” dedi.

Ramazan bereketinin paylaşılarak çoğalır

İlk adresi olan Emine Rasim Özkaya İlköğretim Okulu’nda vatandaşlarla birlikte orucunu açan Akgül, Ramazan bereketinin paylaşılarak çoğaldığını belirterek, “Amacımız eski ramazanları yaşatıp, çocuklarımıza ileride hatırlayacakları hoş hatıralar bırakmak” dedi.

Mahalle sakinlerinin Ramazanını tebrik etti

Gülveren Kapalı Pazar Alanı’nda da bir konuşma yapan Akgül; “Bu yıl Ramazan etkinlikleri çerçevesinde her akşam bir mahallede olmayı, aynı aşı paylaşmayı hedefledik” diye konuştu. 4 bin kişinin katıldığı iftar programlarına Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, ve çok sayıda vatandaş katıldı.