MAMAK- SAMSUN YOLU ÜZERİNDE KURULAN VE “ANKAMOB AVM” ADI VERİLEN MOBİLYA AVM’DE 86 MAĞAZA YER ALIYOR

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN SİTELER MOBİLYAESNAFINA DESTEK OLMAK AMACIYLA YAPTIĞI MOBİLYA AVM,YARIN BAŞKAN GÖKÇEK TARAFINDAN AÇILIYOR..

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Siteler esnafına destek olmak amacıyla Mamak’ta yaptığı, Türkiye’nin en büyük mobilya alışveriş merkezi ANKAMOB AVM , yarın Başkan Melih Gökçek tarafından törenle açılacak.

Başkan Gökçek’in, Siteler esnafına can suyu olması için sözünü verdiği Mobilya Alışveriş ve Teşhir Merkezi (ANKAMOB AVM) tamamlanarak, açılışa hazır hale getirildi.

Mamak-Samsun Yolu 13. km üzerinde, Boğaziçi mevkiinde 15 bin metrekare alan üzerine kurulan 3 katlı AVM'de, 86 mobilya mağazası yer alıyor. ANKAMOB AVM’de, sadece Siteler’de üretilen mobilyalar satılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek de Twitter'dan, “Salı günü Türkiye’nin en büyük mobilya sarayını açıyoruz. Siteler esnafına ve Ankara’ya hayırlı olsun” paylaşımı yaptı.

Açılış töreni, yarın saat 14.00’te, Başkan Gökçek, Siteler esnafı ve çok sayıda vatandaşın katılacağı törenle gerçekleştirilecek.