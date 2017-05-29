  • BIST 97.890
  • Altın 145,753
  • Dolar 3,5793
  • Euro 4,0024
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 22 °C

MAMAK- SAMSUN YOLU ÜZERİNDE KURULAN VE “ANKAMOB AVM” ADI VERİLEN MOBİLYA AVM’DE 86 MAĞAZA YER ALIYOR

»
MAMAK- SAMSUN YOLU ÜZERİNDE KURULAN VE “ANKAMOB AVM” ADI VERİLEN MOBİLYA AVM’DE 86 MAĞAZA YER ALIYOR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN SİTELER MOBİLYAESNAFINA DESTEK OLMAK AMACIYLA YAPTIĞI MOBİLYA AVM,YARIN BAŞKAN GÖKÇEK TARAFINDAN AÇILIYOR..

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Siteler esnafına destek olmak amacıyla Mamak’ta yaptığı, Türkiye’nin en büyük mobilya alışveriş merkezi ANKAMOB AVM, yarın Başkan Melih Gökçek tarafından törenle açılacak.

Başkan Gökçek’in, Siteler esnafına can suyu olması için sözünü verdiği Mobilya Alışveriş ve Teşhir Merkezi (ANKAMOB AVM) tamamlanarak, açılışa hazır hale getirildi.

Mamak-Samsun Yolu 13. km üzerinde, Boğaziçi mevkiinde 15 bin metrekare alan üzerine kurulan 3 katlı AVM'de, 86 mobilya mağazası yer alıyor. ANKAMOB AVM’de, sadece Siteler’de üretilen mobilyalar satılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek de Twitter'dan,  “Salı günü Türkiye’nin en büyük mobilya sarayını açıyoruz. Siteler esnafına ve Ankara’ya hayırlı olsun” paylaşımı yaptı.

Açılış töreni, yarın saat 14.00’te, Başkan Gökçek, Siteler esnafı ve çok sayıda vatandaşın katılacağı törenle gerçekleştirilecek.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın K-9 bomba arama köpekleri göreve hazır25 Mayıs 2017 Perşembe 11:48
  • Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, BELMEK yılsonu sergisini gezdi25 Mayıs 2017 Perşembe 11:37
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MELİH GÖKÇEK’TEN, “BÜYÜKŞEHİR’DE FETÖ OPERASYONU” AÇIKLAMASI24 Mayıs 2017 Çarşamba 19:39
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Radyo Viva'da23 Mayıs 2017 Salı 14:52
  • BAŞKAN GÖKÇEK ANKARA TURİZMİNE BÜYÜK İVME KAZANDIRMASI BEKLENEN ANKAPARK’I PROFESYONEL TURİZMCİLERE GEZDİREREK GÖRÜŞLERİNİ ALDI22 Mayıs 2017 Pazartesi 19:58
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AŞTİ İÇİNDE GÖRME ENGELLİLERE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYAN İZ YOLLARINDA ONARIM YAPIYOR22 Mayıs 2017 Pazartesi 11:40
  • EGO OTOBÜS ŞOFÖRLERİ, TEORİK VE UYGULAMALI “TEMEL İLK YARDIM” EĞİTİMLERİ ALIYOR22 Mayıs 2017 Pazartesi 11:31
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçe - Olimpiakos Güvenpark'ta dev LED ekranda canlı yayınladı22 Mayıs 2017 Pazartesi 10:40
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Küçük Çiftçiler Yetiştiriyoruz” projesi başladı21 Mayıs 2017 Pazar 12:24
  • 2.Ulusal Kırkım Şampiyonası sona erdi20 Mayıs 2017 Cumartesi 12:15
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim