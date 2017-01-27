Mamak Sayokan Topluluğu sömestri tatilinde öğrencilere savunma sanatının inceliklerini öğretecek

Türkiye’nin en büyük ve en başarılı Sayokan topluluklarından olan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu sömestri tatilinde değerlendirmek isteyen öğrencilere çağrıda bulunuyor.

Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu Sömestri tatilinde farklı bir etkinlik yapmak isteyen öğrencileri savunma sanatının inceliklerini öğrenmeye çağırıyor. Kültürümüzün temel dinamikleriyle harmanlanan Soyakan savunma sanatlarında kendine özgü bir yer edindi. 300’den fazla aktif sporcusu bulunan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu’nda dersler tamamen ücretsiz olarak veriliyor. Sayokan Topluluğu’nda dersler pazartesileri hariç hafta içi ve hafta sonu olmak üzere haftada altı gün yapılıyor. Ders saatleri hafta içi 19:00-21:00 saatleri arasında hafta sonu 14:00-16:00 arasında işleniyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Sayokan sporu öğrencilerini hem ahlaken hem de bedenen yetiştiriyor. Özellikle şu aralar sömestri tatilinde bulunan öğrencilerimizi Sayokan Topluluğumuza bekliyoruz” dedi.

Çocuklar doğru ortamlarda sosyalleşiyor

Sayokan Sporuyla uğraşmaya başlayan çocukların ve gençlerin aynı zamanda ciddi şekilde özgüven kazandığını dile getiren Sayokan Topluluğu Hocası Tayangu Murat Çekiç, “Gençlerimiz, çocuklarımız bu sporla birlikte en doğru ortamda sosyalleşiyor. Kötü alışkanlıklardan uzak duran ve sporu yaşam biçimi edinmiş kişilerle yeni dostluklar kuruyorlar. Buda hem aileler hemde bizler için son derece önemli” dedi.