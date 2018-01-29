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Mamak Zabıta Müdürlüğü ile Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan Mobil Park Timi, parklarda vatandaşın huzurunu sağlıyor

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Mamak Zabıta Müdürlüğü ile Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan Mobil Park Timi, parklarda vatandaşın huzurunu sağlıyor
Mamak Belediyesi, ilçedeki parklarda vatandaşların huzur içinde vakit geçirmesi için yeni bir projeye imza attı.

Çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla başlatılan 'Mobil Park Timi' projesi ile Mamak parkları artık daha güvenli. Mamak Zabıta Müdürlüğü ile Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan Mobil Park Timi, parklarda vatandaşın huzur içinde vakit geçirmesini sağlarken güvenliği tehdit edecek her türlü suça ve kabahate de müdahale ediyor.

 

Huzur inşa ediyoruz

İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçen Mobil Park Projesi ile parkların güvenliğinin daha da arttığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Zabıta personelimiz ve emniyet personelimiz günün çeşitli saatlerinde parklarda devriye gezerek parklarda huzuru ve güvenliği tesis ediyor. Karşılaştıkları olumsuzluklara anında müdahale ediyorlar. Vatandaşlarımız bu sosyal alanlarda gerek aileleriyle gerekse bireysel olarak hoşça vakit geçiriyor” dedi.

 

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Hayata geçirilen projeden oldukça memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar olumsuz görüntülerin artık parklarda yaşanmadığını dile getirdi. Mamaklılar projenin hayata geçmesiyle artık daha güvenli bir şekilde parklarda gezdiklerini, tedirgin olmadıklarını kaydetti.

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