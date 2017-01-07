Mamak’ı değiştiren dev yatırımlara imza atan Mamak Belediyesi, yeni bir aile merkezi inşa ediyor

Büyük Kayaş Mahallesi’nde yapımı devam eden ve kaba inşaatı büyük oranda tamamlanan aile merkezi 1130 m² inşaat alanına sahip.

Mahalle sakinlerinin uğrak noktası haline gelecek olana Büyük Kayaş Aile ve Yaşam Merkezi geleneksel Ankara evleri tarzında yapılacak. İki katlı olarak inşa edilen tesisin bodrum katında fitness salonu, soyunma odaları, duş ve tuvaletler bulunuyor. Zemin katında dersliklerin bulunacağı tesisin 1. katında derslikler ve yemek salonu bulunuyor. İkinci katında toplantı salonu ve dersliklerin bulunacağı tesisin teras katında ise mescit olacak. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Mamak’ta binlerce kadın aile merkezlerimizden faydalanıyor. Talebin her geçen gün arttığı aile merkezlerinin sayısını bizlerde artırıyoruz. Bizler aile merkezlerine birer okul gibi bakıyoruz. Mamaklı kadınlarımız aile merkezlerimizde eğitimden kültüre, sanattan spora birçok alanda faydalanıyor” dedi.

Mahalle sakinleri memnun

Büyük Kayaş Mahallesi sakinleri arasında da memnuniyet uyandıran tesis tamamlandığında kadınlara yönelik; eğitim, kültür, spor, hobi ve sanatsal kurslar düzenlenecek.