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Mamak’ın katma değerini yükseltmek adına Mamak’a hizmet edenler bir araya geldi

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Mamak’ın katma değerini yükseltmek adına Mamak’a hizmet edenler bir araya geldi
Mamak Kaymakamlığı tarafından Şafaktepe Konağı’nda organize edilen toplantıda, Kaymakam Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, kurum amirleri ve Mamaklı muhtarlar bir araya geldi.

Muhtarların istekleri ve taleplerinin ele alındığı toplantıda, özellikle ilçede yaşayan yardıma muhtaç insanların belirlenmesi ve gerekli yardımların yapılması ana gündem maddesi oldu. Toplantıda Mamak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yıl boyunca yaptığı faaliyetler de sunuldu.

 

Buluşmalar devam edecek

Mamak’ın katma değerini yükseltmek adına bu tür buluşmaların devam edeceğini ifade eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat, “Muhtarlarımızın hakim olduğu mahallelerde olumlu veya olumsuz gelişmeleri çok iyi takip etmeleri gerekiyor. Sizler bizim gözümüz kulağımızsınız. Vatandaşın ilk ulaştığı kişiler sizler oluyorsunuz” dedi. Polat, yardıma muhtaç insanların belirlenmesinde mahalle muhtarlarının daha duyarlı olmasının gerektiğinin de altını çizdi.

 

Büyük bir gayret var

Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında belediye olarak birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ifade Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Mamak’a hizmet veren herkes en güzelini yapmak için büyük bir gayret gösteriyor. Bugünde burada toplanmamızın temelinde bu yatıyor. Bizlerin burada dikkat etmesi gereken husus ise yapılan yardımların koordinesi doğru ve en hakkaniyetli şekilde gerçekleştirmek” dedi.

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