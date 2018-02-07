  • BIST 116.338
  • Altın 161,106
  • Dolar 3,7808
  • Euro 4,6667
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C

Mamaklı gençlerden oluşan Badminton Takımı'ndan Nurgül Yılmaz, 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda Mamak’ı temsil edecek

»
Mamaklı gençlerden oluşan Badminton Takımı'ndan Nurgül Yılmaz, 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda Mamak’ı temsil edecek
Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda 13 yaş altı ve 11 yaş kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Mamaklı gençlerden oluşan Badminton Takımı, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Badminton Takımı sporcularından Nurgül Yılmaz (13), 16-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek, 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda Mamak’ı temsil edecek tek sporcu olarak başarılı sonuçla dönmek istiyor.

 

Mamak Sporda da Marka

Genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Akgül, Nurgül Yılmaz’ın Avrupa Şampiyonası’nda da Mamak’a madalya getireceğine inandığını kaydetti. Spora, sporcuya ve alt yapıya çok büyük önem verdiklerinin altını çizen Akgül, “Spora yaptığımız yatırımı geleceğe yapılan yatırım olarak görüyoruz. Mamak Belediyesi olarak yaptığımız spor yatırımları sayesinde bugün sporcularımız ilçemizin adını dünyaya duyuruyor. Mamak’ta spor konusunda önemli bir potansiyel var. Bunu ortaya çıkarmak ve çocuklarımızı Türk sporuna kazandırmak istiyoruz” dedi.

 

“İlçemi en iyi şekilde temsil edeceğim”

Avrupa’da Mamak’ı temsil edecek tek sporcu olmasından dolayı gurur duyduğunu belirten Nurgül Yılmaz, “Ülkemi ve Mamak’ı Avrupa’da temsil edecek olmak herkesin hayalini kurduğu bir durum. Çok iyi bir derece alarak dönmek istiyorum. Bunu da başaracağıma inanıyorum” dedi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, iki farklı derneğin düzenlediği arabaşı programına katıldı31 Ocak 2018 Çarşamba 10:45
  • Mamak Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi31 Ocak 2018 Çarşamba 10:43
  • Mamak Zabıta Müdürlüğü ile Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan Mobil Park Timi, parklarda vatandaşın huzurunu sağlıyor29 Ocak 2018 Pazartesi 10:06
  • Mamak’ın katma değerini yükseltmek adına Mamak’a hizmet edenler bir araya geldi26 Ocak 2018 Cuma 09:41
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül kurmaylarıyla bir araya gelerek 2017 yılı belediye çalışmalarını değerlendirdi25 Ocak 2018 Perşembe 10:01
  • Gençlerbirliği Özel Sporcularından 11 yaşındaki Nazlı İrem Çabuk Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti24 Ocak 2018 Çarşamba 11:38
  • Türkiye Basketbol 2.Ligi’ne yaptığı transferlerle damga vuran Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, potada güçlenmeye devam ediyor23 Ocak 2018 Salı 10:28
  • Kırşehir Çiçekdağı Konurkale Köyü Derneği Başkanı Mehmet Doğan ve yönetimi Başkan Akgül’ü makamında ziyaret etti23 Ocak 2018 Salı 10:25
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Büyük Kayaş Mahalle esnafını ziyaret etti22 Ocak 2018 Pazartesi 11:52
  • Dünya da Türklerin tescilli tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan, Mamaklı gençler tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor22 Ocak 2018 Pazartesi 10:35
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim