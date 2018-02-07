Mamaklı gençlerden oluşan Badminton Takımı'ndan Nurgül Yılmaz, 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda Mamak’ı temsil edecek

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda 13 yaş altı ve 11 yaş kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Mamaklı gençlerden oluşan Badminton Takımı, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti.

Badminton Takımı sporcularından Nurgül Yılmaz (13), 16-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek, 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda Mamak’ı temsil edecek tek sporcu olarak başarılı sonuçla dönmek istiyor.

Mamak Sporda da Marka

Genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Akgül, Nurgül Yılmaz’ın Avrupa Şampiyonası’nda da Mamak’a madalya getireceğine inandığını kaydetti. Spora, sporcuya ve alt yapıya çok büyük önem verdiklerinin altını çizen Akgül, “Spora yaptığımız yatırımı geleceğe yapılan yatırım olarak görüyoruz. Mamak Belediyesi olarak yaptığımız spor yatırımları sayesinde bugün sporcularımız ilçemizin adını dünyaya duyuruyor. Mamak’ta spor konusunda önemli bir potansiyel var. Bunu ortaya çıkarmak ve çocuklarımızı Türk sporuna kazandırmak istiyoruz” dedi.

“İlçemi en iyi şekilde temsil edeceğim”

Avrupa’da Mamak’ı temsil edecek tek sporcu olmasından dolayı gurur duyduğunu belirten Nurgül Yılmaz, “Ülkemi ve Mamak’ı Avrupa’da temsil edecek olmak herkesin hayalini kurduğu bir durum. Çok iyi bir derece alarak dönmek istiyorum. Bunu da başaracağıma inanıyorum” dedi.