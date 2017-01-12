Mamak'lı kadınlar Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde buluşuyor

Fazla kilolarından kurtulmak, form tutmak ve zinde kalmak isteyen Mamaklı kadınlar eğlenceyi ve sporu bir araya getiren Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde buluşuyor.

Haftanın üç günü Başak Gençlik ve Spor Merkezi’de verilen step, plates ve zumba derslerinde kadınlar hem eğleniyor hem de fazla kilolarından kurtuluyor. Step, plates ve zumba dersleri profesyonel hocalar eşliğinde ve sadece kadınlara yönelik yapılıyor. Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri iki grup halinde yapılan derslere kadınların ilgisi ise oldukça yoğun. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Sağlıklı bir yaşam için spor şarttır. İlçemizde spor yapmak isteyen herkes mevcut imkanlarımızdan sonuna kadar faydalanabiliyor” dedi.

Dersler iki grupta veriliyor

Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde verilen step, plates ve zumba dersleri iki grupta veriliyor. Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri dersler ilk grupta 13:00-14:30 arası, ikinci grupta ise 15:30-16:30 arasında veriliyor.