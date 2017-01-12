  • BIST 78.619
  • Altın 149,748
  • Dolar 3,8797
  • Euro 4,1253
  • Ankara -10 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 7 °C

Mamak'lı kadınlar Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde buluşuyor

»
Mamak'lı kadınlar Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde buluşuyor
Fazla kilolarından kurtulmak, form tutmak ve zinde kalmak isteyen Mamaklı kadınlar eğlenceyi ve sporu bir araya getiren Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde buluşuyor.

Haftanın üç günü Başak Gençlik ve Spor Merkezi’de verilen step, plates ve zumba derslerinde kadınlar hem eğleniyor hem de fazla kilolarından kurtuluyor. Step, plates ve zumba dersleri profesyonel hocalar eşliğinde ve sadece kadınlara yönelik yapılıyor. Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri iki grup halinde yapılan derslere kadınların ilgisi ise oldukça yoğun. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Sağlıklı bir yaşam için spor şarttır. İlçemizde spor yapmak isteyen herkes mevcut imkanlarımızdan sonuna kadar faydalanabiliyor” dedi.  

Dersler iki grupta veriliyor

Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde verilen step, plates ve zumba dersleri iki grupta veriliyor. Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri dersler ilk grupta 13:00-14:30 arası, ikinci grupta ise 15:30-16:30 arasında veriliyor. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evinde 136 saatlik Arapça kursuna katılan kadınlar sertifikalarını aldılar07 Ocak 2017 Cumartesi 12:28
  • YENİMEK Örgü Kursu’yla Yenimahallelileri kış aylarında ısıtacak04 Ocak 2017 Çarşamba 10:47
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu’nda kadınlar ile bir araya geldi29 Aralık 2016 Perşembe 13:44
  • Altındağlı kadınların daha donanımlı bir hale gelmesi için Altındağ Belediyesi, önemli bir seminer daha düzenledi29 Aralık 2016 Perşembe 13:42
  • Yenimahalle'de kız çocuklarının eğitiminin önemi hakkında farkındalık oluşturma semineri düzenlendi23 Aralık 2016 Cuma 12:04
  • Ayyıldız ve Hüma Sultan Hanım Evleri, işaret dili kursundaki ikinci mezunlarını verdi21 Aralık 2016 Çarşamba 10:22
  • Türk Milli Halter Takımı’nda yarışan Çankayalı kadın sporcular dünya şampiyonluğu, erkek sporcular ise dünya ikinciliği getirdi14 Aralık 2016 Çarşamba 16:20
  • Çankaya Belediyesi Bayraktar Çankaya Evi Okuma Yazma Kursana gelenlerin yaş ortalaması 65 ve tamamı kadın13 Aralık 2016 Salı 21:34
  • Teflon dokusu bozulmuş tavalar, parlaklığını yitirmiş çaydanlıklar, kırık fincanlar kadınların elinde yeniden hayat buluyor11 Aralık 2016 Pazar 09:58
  • Hüma Sultan Hanım Evi kursiyerleri Suriye’den göç edip Türkiye’ye sığınan ailelere yardım edip yüzleri güldürdü08 Aralık 2016 Perşembe 19:11
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim