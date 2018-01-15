MAMAKLI MÜTEAHHİTLER YENİ MAMAK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNE TALİP

İrem Subaşı / Editör

Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Hamza Can, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi 8-9-10 ve 11. etaplar plan çalışmalarının devam ettiğini ve projenin hızlı, sorunsuz ve hak sahiplerini mutlu edecek bir biçimde ilerlemesi için Mamaklı Müteahhitlerin devreye sokulması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin gecekondu ve topografik açıdan en zor bölgesi olan Mamak’ta son 15 yılda yerel yönetimlerin de desteği ile müteahhitlerin önemli başarılara imza attığını belirten Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hamza Can, “Bir sorunu en iyi yaşayanlar, tarafların isteklerini bilenler çözer. Mamaklı Müteahhitler, şimdiye kadar karşılaştıkları sorunları çözmüş ve Mamak, modern, yaşanılabilir bir kent haline gelmiştir. Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi, bırakın Türkiye’yi Dünyanın en büyük kentsel dönüşüm projeleri arasında yer almaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, TOKİ ve Mamak Belediyesi işbirliğiyle toplam 7 milyon metrekare alan üzerinde uygulanan ve 14 mahalleyi kapsayan Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ’nde toplamda 11 etap bulunuyor. Projede 50 bin konut, 500 iş merkezi, dev rekreasyon alanları bulunuyor. Bu projenin daha hızlı, bölge insanını mutlu edecek şekilde sürdürülebilmesi için Mamaklı Müteahhitler olarak devreye girmek istiyoruz” dedi.

“OLAYLARA BÜROKRATLARIN BAKIŞI FARKLI, İŞADAMININ FARKLI”

Sorunların çözümüne yönelik olarak Büyükşehir Belediyesi bürokratların olayı bakışı ile müteahhitlerin bakışının birbirinden farklılık gösterdiğini aktaran MİM-DER Başkanı Hamza Can, “Olaya çözüm odaklı ve ticari bakan müteahhitlerimiz sorunların hızlı çözümünde etkili oluyor. Sorunlara bürokratik bakış açısı ile yaklaştığınızda ise sorun kördüğüm oluyor. Büyükşehir Belediyemiz anlaşma sağladığı arsa sahiplerini bir araya toplayarak çözüm yoluna gitmeli. Anlaşmak istemeyen arsa sahiplerine ise müteahhitlerle anlaşma yolunu açmalıdır” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYE 10 YILDIR KİRA YARDIMI YAPIYOR”

7-8 yıldır kira yardımı alan hak sahiplerinin bulunduğunu sözlerine ekleyen Hamza Can, “Bazı hak sahipleri diyor ki, (Bize Belediyenin ev sözü var. Şu anda kira yardımı alıyoruz) diyorlar. Bunun sonucunda ise sorun büyüyerek devam ediyor. 50. Yıl Kentsel Dönüşüm Projesini yıllarda Büyükşehir Belediyesi kendisinin yapacağını duyurarak, işlem yapmadı, yapılamadı. Şimdi serbest bırakıldı. Sorunlar hızla çözüldü ve kentsel dönüşüm sağlanıyor. Bu örneği göz önünde bulundurularak Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm projesi nde de müteahhitlerin önünüz açılması Mamak’ın, Mamaklı’nın ve işadamlarımızın lehinedir” dedi.

Proje kapsamında 13 bin 400 gecekondunun bulunduğu alanda bu güne kadar anlaşma sağlanan gecekondu sayısının 8 bin 56, yıkılan gecekondu sayısının ise 3 bin 600 olduğunu aktaran MİM-DER Başkanı Hamza Can, “Hak sahipleri ile anlaşma konusunda bölgeyi tanıyan Müteahhitlerimiz oldukça reel sonuçlar almaktadır. Mamak İnşaat Müteahhitleri olarak bizler, bir araya gelerek Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesinin 8-9-10 ve 11. Etaplarını yapmaya hazırız. İnşaat sektöründe son aylarda ortaya çıkan daralmayı da böylece aşabiliriz. Ankara Büyükşehir Belediyemizin yöneticilerinin bu çağrımıza hassasiyetle kulak vermelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.