Mamak'ta 2009’dan bu yana toplam 30 bin 500 gecekondu yıkıldı

Kentsel dönüşüm ve yenileme projelerinin büyük bir hızla devam ettiği Mamak’ta yaşanan büyük değişim rakamlara yansıyor.

2009 yılında göreve başlayan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ilçenin en önemli sorunu olan gecekonduyla etkin şekilde mücadeleye başladı. 2009’dan bu yana toplam 30 bin 500 gecekondunun yıkıldığı Mamak’ta gecekonduların yerini modern konutlar alıyor. 2009’dan bu yuna ilçede verilen yeni ruhsat sayısı ise 5 bin 518’e; iskan sayısı ise 6 bin 119’a ulaştı. Gecekondu yıkımlarının yapılacağı mahallelerde vatandaşlarla düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarla vatandaşlar bilinçlendirildi. Gecekondu yıkımlarının büyük bir bölümünü hak sahipleriyle anlaşarak gerçekleştiren Mamak Belediyesi büyük dönüşümü kavgasız gürültüsüz gerçekleştiriyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Yılların getirdiği en büyük sorunlardan biri olan gecekonduyla etkin şekilde mücadele ediyoruz. Kentsel dönüşüm ve yenileme projelerini hayata geçirdiğimiz mahallelerimizde vatandaşlarımızın, hak sahiplerinin haklarını koruyarak ve onların rızasını alarak modern Mamak’ı yeniden inşa ediyoruz” dedi.

Metruk binalar da yıkılıyor

Metruk binalar konusunda da vatandaşlardan gelen talepleri doğrudan değerlendirmeye alan Mamak Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gerekli incelemeleri yapıyor. Ekipler ayrıca düzenli olarak bölgede taramalar yaparak metruk binaları saptıyor ve yıkımları gerçekleştiriyor.