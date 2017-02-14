Mamak’ta 50 çift hayatlarının en özel ‘evet’ini 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dedi

Bir ömür sürecek birlikteliğe özel bir tarihte ‘evet’ demek isteyen çiftler Mamak Belediyesi evlendirme memurluğunda yoğunluk oluşturdu.

Çiftlerin günler öncesinde 14 Şubat için nikah taleplerini evlendirme memurluğuna iletmeye başladıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Özel tarihlerde oluşan yoğunluk için nikah memurluğumuzda gerekli hazırlıklar tamamlanıyor. Bu özel tarihte evlenmek isteyen çiftlerimizin talebini sorunsuz bir şekilde karşılanarak mutluluklarına ortak oluyoruz” dedi.

Özel tarihlere rağbet var

Nikahta daha çok hafta sonları tercih ediliyorken denk gelen özel tarihlerde bu durum değişiyor. Evlilik tarihinin kişilerin hayatlarında çok özel bir yeri olması nedeniyle tüm dünyada denk gelen tarihlerde nikah yoğunluğu yaşanıyor. Bazı çiftler denk gelen tarihleri unutmamak bazı çiftlerde şans getireceğine inandığı için tercih ediyor.