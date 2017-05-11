Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde ortaokul öğrencilerine meslek liselerindeki alan ve dallar hakkında bilgi verilmesi amacı ile açılan fuarda, Mamak’ta bulunan 16 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yaptığı çalışmaları tanıttı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mesleki Tanıtım ve Yöneltme Fuarı’na Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Gültekin, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, ATO Meclis Üyesi Seçim Aydın, iş adamları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Akgül, “Meslek liseli olmak ayrıcalıktır”

Açılış konuşmasında Mamak’ın kendi meslek okullarıyla fuar düzenlemesinin onur verici olduğunu kaydeden Akgül, kendisinin de meslek lisesi mezunu olduğunu belirterek, meslek lisesinde edindiği bilgilerden günlük hayatta da istifade ettiğini söyledi. Akgül, “Başarının anahtarı çalışmaktır. Gelişen teknolojiyi takip edin. İşinizi iyi öğrenin, iyi çalışın. Meslek liseli olmak ayrıcalıktır” dedi.

Meslek lisesi memleket meselesi

Bugün Avrupa’nın sanayisi gelişmiş ülkelerinde öncelikli amacın üretim olduğu ifade eden Akgül, “Üretimin temelinde ara eleman faktörü bir dinamiktir. Bu açıdan “Meslek lisesi memleket meselesi” diye konuştu.

Bizler yol göstericiyiz

Geleceğe yön verecek, ülkesine yatırımlar yapabilecek gençleri bu alanlara yönlendirmek istediklerini kaydeden Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Sizler geleceğin teminatı olarak, hem ülkemiz hem de kendi adınıza en uygun mesleği seçeceğinize hiçbir şüphemiz yok. Bizler sadece yol göstericiler olarak her zaman arkanızda olacağız. Geleneksel hale getirdiğimiz bu faaliyeti eğitim kapsamındaki okullarımızın fırsat, imkân ve avantajları hakkında bilgi sahibi olarak, verimli şekilde geçirmenizi diliyorum” dedi.Programda ATO Meclis Üyesi Seçim Aydın ise, mesleki tanıtımın önemine vurgu yaparak hayatından bazı kesitler anlattı.

Ödüller sahiplerini buldu

Program Mamak’ta bulunan meslek liselerinin başarılı projelerine ödül töreni ile devam etti. Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tütap İstanbul 15. Uluslararası Gastronomi Mutfak Sanatları Yarışmas’nda ´Makarna Tabağı Dalı´ nda ilk üç dereceyi Gül Çelik, Dilara Göçmen, Dilan Özkan´a alırken, ´Tatlı Tabağı Dalı´nda ilk üç dereceyi Melek Çevik, Fidan Arıkan, Gizem Gülmez aldı. Ödüllerini Çankaya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şerafettin Delialioğlu takdim etti.´Benim Meslek Lisem´ konulu kısa film yarışmasında ise birinciliği Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nden Fatih Onurkaya´ya alırken, ikinciliği ´Ben de Varım´ filmiyle Çağrı Tekinbaş, ödüllerini ATO Meclis Üyesi Seçim Aydın ve Mamak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Adem ÖZTÜRK elinden aldı. Üçüncülüğü ise Battal Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´den Berkay Buyruk alırken, ödülünü Çıraklık Eğitim Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç takdim etti.