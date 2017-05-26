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Mamak'ta Camiler Ramazan Ayı İçin Hazır

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Mamak'ta Camiler Ramazan Ayı İçin Hazır
Mamak Belediyesi ekipleri ilçede bulunan cami ve mescitlerin temizliğini tamamlayarak ramazan ayına hazır hale getirdi.

Mamaklıların huzur içinde bir ramazan ayı geçirmeleri için her ayrıntıyı düşündüklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül; “Mamak’ta bulunan cami ve mescitler sürekli olarak ekiplerimiz tarafından temizleniyor. Özellikle ramazan ayı huzur içerisinde yaşanması gereken bir ay. Bizde bu konuda üzerimize düşen bütün görevleri büyük bir özveriyle tamamlıyoruz” dedi.

 

 

Temizlik konusunda hassas davranıyoruz

 

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ibadethanelerin temiz olması konusunda hassas davrandıklarını belirterek, halkın namaz kıldığı kutsal yerlerin temiz ve sağlıklı kalması için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışacak dedi. Ramazan ayı boyunca devam edecek temizlik çalışmaları çerçevesinde camilerdeki halılar otomatik halı yıkama makinesi ve deterjanlı suyla yıkanırken, pencereler, kapılar, camlar ve duvarlarda büyük bir titizlikle silinecek.

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