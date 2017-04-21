Mamak'ta düzenlenen Kutlu Doğum Haftası Programı Saime Kadın Amfi Tiyatro’da gerçekleştirildi

Mamak Müftülüğü’nün ve Mamak Kaymakamlığı’nın ortaklaşa düzenlediği Kutlu Doğum Haftası Programı, Mamak Belediyesi’nin ev sahipliğinde Saime Kadın Amfi Tiyatro’da gerçekleştirildi.

Peygamber Efendimizin dünyaya gelişinin 1446.yılı dönümü münasebetiyle hazırlanan programa, vatandaşların yoğun katılımı oldu. Bu senenin teması olan ‘Hz. Peygamber ve Güven Toplumu’ ele alınan programa minik öğrencilerden oluşan mehteran takımı ve şiir dinletisi damga vurdu. Programda açılış konuşmasını yapan Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan,“Bu yıl Kutlu Doğum Haftası’nda dünyada unutulan bir kavram olan güven ön plana çıkıyor. Güven insanları bir arada tutan bir şemsiyedir. Bu konuda diyanet işlerimize artık çok daha fazla iş düşüyor” dedi.

Güven ortamı daha da gelişecek

Programa katılan herkese gül ve peygamber efendimizin hayatını anlatan kitapların dağıtıldığı bu özel günde Mamak Kaymakamı Ali Matı,“ Bu yılki temanın güven ortamını daha da geliştireceğine yürekten inanıyorum. Kutlu Doğum Haftasının ülkemize, vatandaşlarımıza, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”dedi.

Dünyanın kalbinde yaşıyoruz

Peygamber Efendimizin dünyaya gelişinin1446.yılının kutlandığı programda birlik ve beraberliğin güvenin temeli olduğuna değinen Mamak Belediye Başkanı Akgül ise, “İnanan bir toplumuz ve dünyanın kalbinde yaşıyoruz. Dünyanın en değerli topraklarında güven içindeyiz. Bu güven ortamının bozulmaması için saygı dilinden uzaklaşmamalıyız. İstikrarın tek yolu bir olmak beraber olmaktır” dedi.

Minikler büyük beğeni topladı

Açılışı konuşmalarının ardından Ortatepe Kur’an Kursu minik öğrencilerinin şiir, mehter ve tiyatro gösterileri ilgiyle izlenirken, bu özel güne Mamak Kaymakamı Ali Mantı, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, siyasi partilerin ilçe başkanları, Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Güven İnşa etmeliyiz

Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinliklerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Türkler Daire Başkanı Kazım Türkmen, vatandaşlara, günümüzde islam dünyasının yaşadığı sıkıntıları, Peygamber Efendimizin hayatından örneklerle anlattığı bir dizi konferans verdi.

İslam’ın, insanın güvende olması için canını, aklını, neslini korumayı emrettiğini, Hazreti Peygamber'e tabi olunması ve onu hakkıyla örnek alarak sorunların çözülmesi gerektiğine işaret eden Türkmen, “İyi bir toplum olmak için öncelikle ailede, bütün dinlerde, Allah ve kul arasında güvenin sağlanması gerekiyor. Bunların yanı sıra bütün dinlerde korunması gereken, can, mal, akıl, din ve mesih güvenliğini de yeniden inşa etmeliyiz. Bu görev layıkıyla yerine getirmeliyiz” diye konuştu.