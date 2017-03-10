Mamak'ta müteahhitler artık daha kaliteli iş çıkarıyor

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Müteahhitler Derneği’nin düzenlediği kahvaltı programına katıldı.

İstişare toplantısı şeklinde geçen programda Mamaklı müteahhitleri dinleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bölgemizde gecekondunun tamamen yok olması için bizler çeşitli kentsel dönüşüm projelerini büyük bir hızla yürütüyoruz. Bu dönüşümün özel sektörle birlikte daha hızlı ve daha güzel olacağı kanaatindeyiz. Yaptığımız düzenlemelerle birlikte Mamak’ı müteahhitler için bir cazibe merkezi haline getirdik. Bizler her zaman yapıcı olmayı tercih ettik” dedi. Programda bir konuşma yapan Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer’de, “Toplumun her kesimine yönelik kapsayıcı çalışmalar yaptık. Ülkece elde ettiğimiz kazanımların devamı için önümüzdeki referandum hayati önem taşıyor” dedi.

Müteahhitler artık daha kaliteli iş çıkarıyor

Müteahhitler adına konuşan Mamak Müteahhitler Derneği Başkanı Hamza Can, “Başkanım siz göreve geldikten sonra Mamak’ta müteahhitler çok daha kaliteli bir şekilde iş çıkarmaya başladı. Sorunların çözümünde her zaman iletişim büyük önem taşıyor. Bu gün bizi kırmayarak buraya gelip bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İstikrardan en fazla etkilenen meslek gurubunda yer alıyoruz. İstikrarın devamı için doğal olarak bizlerde müteahhitler olarak evet diyoruz” dedi.