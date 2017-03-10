  • BIST 89.666
  • Altın 144,361
  • Dolar 3,7481
  • Euro 3,9772
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C

Mamak'ta müteahhitler artık daha kaliteli iş çıkarıyor

»
Mamak'ta müteahhitler artık daha kaliteli iş çıkarıyor
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Müteahhitler Derneği’nin düzenlediği kahvaltı programına katıldı.

İstişare toplantısı şeklinde geçen programda Mamaklı müteahhitleri dinleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bölgemizde gecekondunun tamamen yok olması için bizler çeşitli kentsel dönüşüm projelerini büyük bir hızla yürütüyoruz. Bu dönüşümün özel sektörle birlikte daha hızlı ve daha güzel olacağı kanaatindeyiz. Yaptığımız düzenlemelerle birlikte Mamak’ı müteahhitler için bir cazibe merkezi haline getirdik. Bizler her zaman yapıcı olmayı tercih ettik” dedi. Programda bir konuşma yapan Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer’de, “Toplumun her kesimine yönelik kapsayıcı çalışmalar yaptık. Ülkece elde ettiğimiz kazanımların devamı için önümüzdeki referandum hayati önem taşıyor” dedi.

 

Müteahhitler artık daha kaliteli iş çıkarıyor

Müteahhitler adına konuşan Mamak Müteahhitler Derneği Başkanı Hamza Can, “Başkanım siz göreve geldikten sonra Mamak’ta müteahhitler çok daha kaliteli bir şekilde iş çıkarmaya başladı. Sorunların çözümünde her zaman iletişim büyük önem taşıyor. Bu gün bizi kırmayarak buraya gelip bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İstikrardan en fazla etkilenen meslek gurubunda yer alıyoruz. İstikrarın devamı için doğal olarak bizlerde müteahhitler olarak evet diyoruz” dedi. 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi personeli sigarayla daha etkin şekilde mücadele edecek22 Şubat 2017 Çarşamba 12:03
  • Mamak Gülseren-Anayurt Kentsel Yenileme Projesi’nin ilk etabında tamamlanan konutlar sahiplerine teslim edildi21 Şubat 2017 Salı 12:02
  • Türkiye’nin en güçlü Sayokan topluluklarından biri olan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu’nda 63 sporcu bir üst kemere terfi etti19 Şubat 2017 Pazar 09:53
  • Halep’te yaşanan insanlık dramı sonrasında Mamak’ta yapılan yardım kampanyaları devam ediyor17 Şubat 2017 Cuma 13:01
  • Mamak’ta 50 çift hayatlarının en özel ‘evet’ini 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dedi14 Şubat 2017 Salı 12:02
  • Geçtiğimiz yıl hizmete başlayan Mamak Belediyesi Konukevi misafirlerini 5 yıldızlı otel konforunda ağırlıyor07 Şubat 2017 Salı 12:14
  • Başkan Akgül Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği'nin yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu01 Şubat 2017 Çarşamba 11:55
  • 15 Temmuz Gazileri; Diriliş ve Direniş adlı programda buluştu29 Ocak 2017 Pazar 12:23
  • Keçiören Belediyesi "sosyal belediyecilik" anlayışının bir gereği olarak yardıma ihtiyacı olanları asla yalnız bırakmıyor28 Ocak 2017 Cumartesi 11:02
  • Başkent’in en hijyenik havuzlarından biri olan Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu yıllık büyük bakım çalışmaları başladı28 Ocak 2017 Cumartesi 11:01
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim