Server Basın Yayın, İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı (Server Vakfı), Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle, Mamak'ta Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde "17. Kitap Okumayı Özendirme ve Sevdirme Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi.

Mamak Belediyesi ne de teşekkürlerini ileten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, yerel yönetimlere her şeyin çok yakıştığını ifade ederek, "Ancak en çok kültüre, sanata, kitaba, eğitime verdikleri destek yakışıyor" dedi.

Vakıflarımız çok güzel faaliyetler yürütüyor

Vakfın tanıtım filminin gösterilmesinin ardından konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman; "Vakıflarımız çok güzel faaliyetler yürütüyor. Kitap okuma yı özendirdikleri ve bilgi sahibi olmanın erdeminin altını çizdikleri için teşekkür ediyoruz, iyi ki varlar" dedi.

Saygın bir gelecek için okumalıyız

Saygın bir geleceğin inşası için okumak zorundayız diyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül,” "Oku emriyle başlayan bir dinin mensupları olarak aklımızı birilerine kiraya vermemenin yolu okumaktan ve ilim öğrenmekten geçiyor. Büyük devlet olmanın temelinde de okumak yatıyor” dedi.

Öğrencilere sertifikaları ve hediyeleri verildi