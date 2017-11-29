Mamak'ta Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde "17. Kitap Okumayı Özendirme ve Sevdirme Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi

Mamak Belediyesine de teşekkürlerini ileten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, yerel yönetimlere her şeyin çok yakıştığını ifade ederek, "Ancak en çok kültüre, sanata, kitaba, eğitime verdikleri destek yakışıyor" dedi.
Vakıflarımız çok güzel faaliyetler yürütüyor
Vakfın tanıtım filminin gösterilmesinin ardından konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman; "Vakıflarımız çok güzel faaliyetler yürütüyor. Kitap okumayı özendirdikleri ve bilgi sahibi olmanın erdeminin altını çizdikleri için teşekkür ediyoruz, iyi ki varlar" dedi.
Saygın bir gelecek için okumalıyız
Saygın bir geleceğin inşası için okumak zorundayız diyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül,” "Oku emriyle başlayan bir dinin mensupları olarak aklımızı birilerine kiraya vermemenin yolu okumaktan ve ilim öğrenmekten geçiyor. Büyük devlet olmanın temelinde de okumak yatıyor” dedi.
Öğrencilere sertifikaları ve hediyeleri verildi
Yıllık kitap okuma yüzdeleri ve kütüphane sayıları bakımından Türkiye'nin birçok ülkeden geride kaldığını belirten Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Tezel, “Milletin iştiyakını kitap okumanın artıracağını söyledi. Programda daha sonra yarışmada dereceye girerek ödül almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları ve hediyeleri verildi.
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