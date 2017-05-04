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Mamak’ta Şehitlik Ortaokulu’nda ki TEOG şampiyonlara Mamak Belediyesi Protokolü sürpriz ziyarette bulundu

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Mamak’ta Şehitlik Ortaokulu’nda ki TEOG şampiyonlara Mamak Belediyesi Protokolü sürpriz ziyarette bulundu
Geçtiğimiz hafta yüzbinlerce öğrencinin akıl teri döktüğü Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında 120 net yapan öğrenciler belli olmaya başladı.

Mamak’ta Şehitlik Ortaokulu’nda soruların tamamına doğru yanıt vererek büyük başarı elde eden öğrencilere Mamak Protokolü sürpriz ziyarette bulundu. Mamak Kaymakamı Ali Mantı, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve Mamak Belediye Meclis Başkan Vekili Erdal Ak’ın katıldığı sürpriz ziyarette öğrencilerle birlikte pasta kesildi. Başkan Akgül, 120 soruda 120 doğru cevap vererek zoru başaran öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

 

Aynı sınıfta 5 öğrenciden 120 net

Aynı sınıftan beş öğrencinin 120 net yapmasının Mamak’ın eğitimdeki başarısının en somut örneği olduğunu dile getiren Akgül, “Eğitimdeki başarı kollektif çalışmanın ürünüdür. Aileden öğrencisine, öğretmeninden okul müdürüne kadar herkesin emeği vardır. Bu açıdan emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

 

Başarıyı teşvik etmeliyiz

TEOG sınavının öğrencilerin geleceği ile ilgili önemli bir sınav olduğunu ve bu öğrencilerin zoru başardıklarını ifade eden Akgül, "TEOG sınavı bir başarı ve derecelendirme sınavıdır ve bu açıdan çok önemlidir. Bu öğrencilerimiz Mamak’ta çıtayı her yıl olduğu gibi bu yılda yükselttiler. Bize düşen görev başarıyı teşvik, emeklerinin karşılığı olarak ödüllendirmek ve daha iyi eğitim imkanı sunmaktır” dedi.

 

Başarı artarak devam edecek

Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde iyi işler yapıldığının altını çizen Mamak Kaymakamı Ali Mantı, “Bu anlamda Mamak’ın başarısının artarak devam edeceğine inanıyorum. Vatan için nöbet bekleyen askerlerimiz gibi bizim de eğitim cephesinde bütün gücümüzle çalışmak boynumuzun borcudur. Bu anlamda TEOG’da üstün başarı gösteren öğrencilerimize güvenim tamdır" dedi.

 

25 öğrencimiz 120 net yapmıştır

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Bugün TEOG sınavında ilçemizi başarıyla temsil eden yedi öğrencimizi ziyaret ettik. Fakat bize ulaşan bilgiler doğrultusunda şuanda ilçemizde 25 öğrencimiz 120 net yapmıştır. Eğitim hayatının başlangıcı sayılabilecek bir noktada son derece güzel bir başarıya imza attılar. Bundan sonraki eğitim hayatlarında da başarılar diliyorum” dedi.

 

Kariyer tercihleri sağlık 

Başarı elde eden öğrencilerle pasta kesen Akgül, öğrencilere hangi alanda kariyer yapmak istediklerini sorunca, genel cevap sağlık oldu. 

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