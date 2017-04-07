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Mamak'ta sokak hayvanları kontrol altında

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Mamak'ta sokak hayvanları kontrol altında
Mamak Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan sahipsiz hayvanları kontrol altında tutmak için kısırlaştırma çalışmalarına devam ediyor.

Mamak Belediyesi, 2016 yılının başından bu yana ilçe sınırları içerisinde bulunan 2 bin 500 hayvanın kısırlaştırmasını gerçekleştirdi. Sokaklarda sahipsiz dolaşan hayvanları rehabilitasyon merkezine alan ekipler genel sağlık kontrolünden geçiriyor. Küpesi takılan ve sağlık karnesi çıkartılan sahipsiz köpekler daha sonra yeni sahiplerini bekliyor.

 

Tedavi sonrasında sahiplendirme yapılıyor

Barınağa getirilerek gerekli tedavileri yapılan, aşılanan ve kimliği çıkartılan köpekler daha sonra sahiplendiriliyor. Barınakta misafir edilen köpekler daha sonra salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 10:00-12:00 ve 14:00-16:00 arasında ücretsiz olarak sahiplendiriliyor. Mamak Belediyesi sahiplendirmeyi teşvik etmek amacıyla kendi barınağından sahiplendirdiği köpeklerin daha sonraki dönemde gelen aşılarını da yine ücretsiz olarak yapıyor. 

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