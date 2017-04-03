Mamak'ta ‘Türkiyem’ adlı bir istişare toplantısı düzenlendi

Yeni Mamak Platformu çatısı altında bir araya gelen Mamak Emlakçılar Odası, Mamaklı İşadamları ve Sanayiciler Derneği ve Mamak İnşaat Müteahhit Derneği tarafından ‘Türkiyem’ adlı bir istişare toplantısı düzenlendi.

Mamak’ın en güçlü STK’larının oluşturduğu platform referandum öncesinde evet dedi. Son derece geniş kapsamlı düzenlenen toplantıya, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, MHP Mamak İlçe Başkanı Avukat Sezer Gencer Satılmış, Yeni Mamak Platformu Başkanı Şaban Ençetin katıldı. Abidinpaşa Lale Restoran’da gerçekleştirilen programa katılan konuklar mehter takımı ile karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterildi.

1908’den beri bir hükümet modeli aranıyor

Programda konuşan Çiçek, demokrasilerde yapılan her türlü iş ve işlemin, verilen her türlü kararın millet adına yapıldığını belirterek, "Siyasette zaman zaman doğrudan milletin karar vereceği önemli konular vardır. 16 Nisan’da da MHP ile AK Parti’nin Meclis’te kabul ettiği bir Anayasa değişikliği sizin önünüze gelecek. 16 Nisan sadece Türkiye açısından değil, dış dünyada da çok ilgi gören, provoke edilen, üzerinden çok söz söylenilen önemli bir tarih" ifadesini kullandı. Anayasa değişikliğinin getirilerini aktaran Çiçek, kuralları, kurumları ve düzenlemeleri ihtiyaçların belirlediğini söyleyerek, "Devlet dediğimiz şeyi bir arabaya benzetelim. Motor olmadığı zaman araba yerinden kalkmaz, motor arıza yapıyorsa, yağ yakıyorsa, su kaynatıyorsa zaten yola doğru dürüst devam edemezsiniz” diye konuştu.

Sistem değişikliğini milletimiz için istiyoruz

Programda bir konuşma yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, “Cumhurbaşkanlığı sistemini milletimiz için, istikrar için istiyoruz” dedi. Referandum sürecinden ülkenin güçlenerek çıkacağını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan bir çok referandum ve seçimden daha önemli bir sürecin eşiğindeyiz. Bu referandumla ülkenin geleceği tayin edilecek” dedi.

Güçlü ülke istiyoruz

Programda bir konuşma yapan AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, “Milletimizin ferasetiyle bu süreç en güçlü şekilde tamamlanacak” dedi. Güçlü bir sistemle yönetilen güçlü bir ülke istediklerini belirten MHP Mamak İlçe Başkanı Avukat Sezer Gencer Satılmış, “Ülkemiz çok ciddi konularda tehlikeyle karşı karşıya kalınca Sayın Bahçeli tavrını gösterdi. Güçsüz ve silik iktidarların ülkemize verdiği zararların yerine güçlü bir sistemle yönetilen bir ülke istiyoruz” dedi.

Geniş kapsamlı katılım

Programa Mamaklı Sanayiciler ve İşadamları Derneği Başkanı İbrahim Engin, Mamak Emlakçılar Odası Başkanı Suat Kızılırmak, Mamak İnşaat Müteahhitleri Dernek Başkanı Hamza Can, AK Parti Mamak İlçe Kadın Kolları Başkanı Öznur Demirbilek, Mamak Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Gültekin, Mamak Muhtarlar Derneği Başkanı Hulusi Göngören, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, dernek üyeleri katıldı. Programda bir konuşma yapan dernek başkanları referandum sürecinde en güçlü şekilde evet diyeceklerini vurguladı. Program sonunda Çiçek ve Akgül katılımcılardan gelen soruları cevapladı.