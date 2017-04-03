  • BIST 88.735
  • Altın 145,920
  • Dolar 3,6404
  • Euro 3,8819
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C

Mamak'ta ‘Türkiyem’ adlı bir istişare toplantısı düzenlendi

»
Mamak'ta ‘Türkiyem’ adlı bir istişare toplantısı düzenlendi
Yeni Mamak Platformu çatısı altında bir araya gelen Mamak Emlakçılar Odası, Mamaklı İşadamları ve Sanayiciler Derneği ve Mamak İnşaat Müteahhit Derneği tarafından ‘Türkiyem’ adlı bir istişare toplantısı düzenlendi.

Mamak’ın en güçlü STK’larının oluşturduğu platform referandum öncesinde evet dedi. Son derece geniş kapsamlı düzenlenen toplantıya, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammet Abdullah Özer, MHP Mamak İlçe Başkanı Avukat Sezer Gencer Satılmış, Yeni Mamak Platformu Başkanı Şaban Ençetin katıldı. Abidinpaşa Lale Restoran’da gerçekleştirilen programa katılan konuklar mehter takımı ile karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterildi.

 

1908’den beri bir hükümet modeli aranıyor

Programda konuşan Çiçek, demokrasilerde yapılan her türlü iş ve işlemin, verilen her türlü kararın millet adına yapıldığını belirterek, "Siyasette zaman zaman doğrudan milletin karar vereceği önemli konular vardır. 16 Nisan’da da MHP ile AK Parti’nin Meclis’te kabul ettiği bir Anayasa değişikliği sizin önünüze gelecek. 16 Nisan sadece Türkiye açısından değil, dış dünyada da çok ilgi gören, provoke edilen, üzerinden çok söz söylenilen önemli bir tarih" ifadesini kullandı. Anayasa değişikliğinin getirilerini aktaran Çiçek, kuralları, kurumları ve düzenlemeleri ihtiyaçların belirlediğini söyleyerek, "Devlet dediğimiz şeyi bir arabaya benzetelim. Motor olmadığı zaman araba yerinden kalkmaz, motor arıza yapıyorsa, yağ yakıyorsa, su kaynatıyorsa zaten yola doğru dürüst devam edemezsiniz” diye konuştu.

 

Sistem değişikliğini milletimiz için istiyoruz

Programda bir konuşma yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, “Cumhurbaşkanlığı sistemini milletimiz için, istikrar için istiyoruz” dedi. Referandum sürecinden ülkenin güçlenerek çıkacağını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan bir çok referandum ve seçimden daha önemli bir sürecin eşiğindeyiz. Bu referandumla ülkenin geleceği tayin edilecek” dedi.

Güçlü ülke istiyoruz

Programda bir konuşma yapan AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, “Milletimizin ferasetiyle bu süreç en güçlü şekilde tamamlanacak” dedi. Güçlü bir sistemle yönetilen güçlü bir ülke istediklerini belirten MHP Mamak İlçe Başkanı Avukat Sezer Gencer Satılmış, “Ülkemiz çok ciddi konularda tehlikeyle karşı karşıya kalınca Sayın Bahçeli tavrını gösterdi. Güçsüz ve silik iktidarların ülkemize verdiği zararların yerine güçlü bir sistemle yönetilen bir ülke istiyoruz” dedi.

 

Geniş kapsamlı katılım

Programa Mamaklı Sanayiciler ve İşadamları Derneği Başkanı İbrahim Engin, Mamak Emlakçılar Odası Başkanı Suat Kızılırmak, Mamak İnşaat Müteahhitleri Dernek Başkanı Hamza Can, AK Parti Mamak İlçe Kadın Kolları Başkanı Öznur Demirbilek, Mamak Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Gültekin, Mamak Muhtarlar Derneği Başkanı Hulusi Göngören, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, dernek üyeleri katıldı. Programda bir konuşma yapan dernek başkanları referandum sürecinde en güçlü şekilde evet diyeceklerini vurguladı. Program sonunda Çiçek ve Akgül katılımcılardan gelen soruları cevapladı. 

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yaklaşan referandumda hep bir ağızdan en güçlü şekilde evet diyeceğiz06 Mart 2017 Pazartesi 12:50
  • Mamak Belediyesi Şehir Stadı bu günlerde kıran kırana geçen futbol müsabakalarına ev sahipliği yapıyor05 Mart 2017 Pazar 13:17
  • Şehit Cengiz Topel Mahallesi’nde tapu sevinci01 Mart 2017 Çarşamba 11:47
  • Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, 16 Nisan’da yapılacak referandum öncesinde Mamaklı STK’larla buluştu28 Şubat 2017 Salı 12:01
  • Mamak Belediyesi personeli sigarayla daha etkin şekilde mücadele edecek22 Şubat 2017 Çarşamba 12:03
  • Mamak Gülseren-Anayurt Kentsel Yenileme Projesi’nin ilk etabında tamamlanan konutlar sahiplerine teslim edildi21 Şubat 2017 Salı 12:02
  • Türkiye’nin en güçlü Sayokan topluluklarından biri olan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu’nda 63 sporcu bir üst kemere terfi etti19 Şubat 2017 Pazar 09:53
  • Halep’te yaşanan insanlık dramı sonrasında Mamak’ta yapılan yardım kampanyaları devam ediyor17 Şubat 2017 Cuma 13:01
  • Mamak’ta 50 çift hayatlarının en özel ‘evet’ini 14 Şubat Sevgililer Günü’nde dedi14 Şubat 2017 Salı 12:02
  • Geçtiğimiz yıl hizmete başlayan Mamak Belediyesi Konukevi misafirlerini 5 yıldızlı otel konforunda ağırlıyor07 Şubat 2017 Salı 12:14
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim