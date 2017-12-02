MAN ADASI; Açıklanan belgeler

Ergün Aydoğan

Zordur başkası adına kalemşorluk yapmak, savunmak, onun adına iddialar cevap vermek, aksini ispatlamaya çalışmak. Çünkü siz bağlılığınızı kanıtlamaya çalışıyorsunuz dur. Onun masumluğuna inanmak istiyorsunuz dur… Ama gerçeği siz bilemezsiniz. Gerçeği, yalnızca eylemi yapan kişi bilir. Savunduğunuz, adına kahramanlık yaptığınız kişi bile sizin kadar kendisini savunamaz. O bile bazen şaşırıyordur; kendi yaptıklarının, başkaları tarafından yapılmadığını kanıtlamaya çalışanlara…

Son zamanlarda iktidar mensuplarını savunmak için, suçlananlardan daha çok kendini parçalayanlar, ölümüne mücadele edenler var. Kalemşorlar, savunma birlikleri teyakkuz halinde görev başında; kendilerini parçalıyorlar.

Ve herkeste bir telaş; bu bir operasyon, bu bir kumpas, bu küresel güçlerin Türkiye’ye karşı oyunu… Onlara bakarsanız; AKP’ye, Erdoğan’a karşı olmak, Türkiye’ye karşı olmak anlamına geliyor. Operasyon yapıyor dedikleri güçlerle iş tutarken sorun yok, onlarla araları bozulunca, bütün dünya bunlara karşı!

Gelelim açıklayamıyor dedikleri belgelere…

CHP Genel Başkanı Kemal KIlıçdaroğlu Erdoğan’a yakın beş isimle ilgili MAN Adasına para transfer ettiği yönünde iddialarda bulundu, kıyamet koptu. İddia tarafı şahıslar ortada yok. Onlar gözükmediği gibi sesleri de çıkmıyor. Onları tanıyan da yok. Bilinen o şahısların Erdoğan’ın yakınları olduğu…

Erdoğan tepkisini olabildiğince sert gösterdi; önce yüksek montanlı dava açtı, rest çekti. Yetmedi belgeleri görmeden sahte. Göster belgeleri, bak gösteremiyorsun, savcılığa ver, kızdı, kızdı… Kılıçdaroğlu bunun bedelini ağır ödeyecek… Resmen Kılıçdaroğlu’nu tehdit etti. Para gitmedi, şirket satışlarından MAN Adasından Türkiye’ye para geldi.

Erdoğan’a yakın kalemşorlar kendini yırtarcasına; belgeler ABD’de üretilip Almanya üzerinden Kılıçdaroğlu’na getirildi. Esas arkasında FETÖ var ama FETÖ gizlendi. Belge diye sallananlar kağıt parçası, üretim sonucu elde edilmiş sahte belgeler. Bak kamuoyuna açıklayamıyor, savcılığa veremiyorsunuz, iddialarınızın içi boş dediler de, dediler.

Ne oldu? Tam da daha önce yazdığımız gibi CHP belgeleri kamuoyuna dağıttı. Pazartesi günü de savcılığa teslim edecekler. Peki, bu telaş bu acele niye? Niye bu kadar panik yapıyorsunuz. Şimdi istediğiniz oldu. Alın bakın belgeleri inceleyin, adli tıp kurumuna gönderin. Kriminolojik incelemeler yaptırın. Demek ki neymiş, paniğe gerek yokmuş.

Suçluların telaşı içindesiniz falan demiyoruz…

Madem ortada para olduğunu kabul ediyorsunuz, para gitmedi, geldi diyorsunuz, o zaman geldi dediğiniz paraların geliş sebebini açıklayın.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan çok can alıcı soruları sıraladı;

MAN Adasında kurulan bir Sterlinlik şirkete; ne kadar hisse, ne zaman, hangi nominal değer üzerinde satış yaptınız?

Şirket, hisse satışından gelen paraların belgelerini…

Bir Sterlinlik şirketin 15 milyon dolarlık hisse-şirketi nasıl aldığını…

Bir Sterlinlik şirketin 15 milyon dolarlık alış işlemleri nasıl gerçekleştirebildiğini…

Bir Sterlinlik şirkete nasıl güven duyarak iş yaptığınızı…

Bu satıştan doğan kazancın vergisel ödemelerini…

Daha çok sayıda soru ortada açıklama bekliyor.

Görmeden sahte, kamuoyuna açıklayamıyor, savcılığa teslim edemiyor diye ortalığı ayağa kaldıran savunma güçleri bunlara da kendilerince gerekçeler üretecektir. İktidar gücü, iktidar baskısıyla kamuoyunu ikna etmeye çalışacaklardır, bakacağız…

Doğrudur, yanlıştır, suçludur demeden; araştırılsın, gerçekler ortaya çıksın.

Şu bile ilginç değil mi? CHP belgeleri açıkladığı anda bazı ana akım medya TV’leri canlı yayını kesti. Bu açıklamadan daha ciddi, daha çarpıcı, canlı yayını gerektirecek daha ne olabilir ki? İktidar baskısı, iktidar korkusu; açıkla denilen belgelerin açıklanmasını bile canlı kamuoyuna duyurmaktan korkar hale gelmişse…