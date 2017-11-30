MAN ADASI; GİTTİ PARALAR, GELDİ PARALAR

Ergün Aydoğan

Böyle bir ada olduğunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınlarının bu küçücük adaya milyon dolarları gönderdiği iddiaları ile herkesin dilene düşen; MAN adası.

Neymiş? Dünyada MAN, ahrette İMAN!

İngiltere’ye bağlı; İrlanda ile İngiltere arasındaki İrlanda denizinde, 84 bin nüfuslu, özerk bir bölge. İç işlerinde bağımsız, dış işlerinde İngiltere’ye bağlı, kişi başı milli geliri 85 bin dolar olan bir adacık MAN adası.

Vergi cenneti… En yüksek gelir vergisi oranı yüzde 20, kurumlar vergisi yüzde 0. Adanın en büyük geliri off-shore bankacılık sektöründen geliyor. Onların ödediği vergi de yüzde 10’u geçmiyor. Kuyruksuz kedileriyle meşhur bir adacık…

Kemal Kılıçdaroğlu bir hafta önce Erdoğan’ın oğlu ve aile yakınları ile ilgili MAN adasına milyon dolarlar gönderdiği iddialarını gündeme getirdi. Erdoğan iddialara rest çekerek, şahsımın yurtdışında bir kuruşu çıkarsa cumhurbaşkanlığı ve siyaseti bırakırım.

İddialar Erdoğan’ın kendi şahsı ile ilgili değildi. Ama Erdoğan üzerine alarak savunmaya geçti. Muhalefet biz senin şahsını değil; oğlun Burak Erdoğan, enişten Ziya İlgen, kardeşin Mustafa Erdoğan, dünürün Osman Ketenci, resmi olmayan Özel Kalem Müdürün Mustafa Gündoğan’ın milyon dolarları gönderdiğini söyledik demedi. Bu adı geçenler Erdoğan’ın yakınları olmasa bu işleri yapabilir mi? Bu kadar yüksek meblağlı milyon dolarları bulabilir mi? Erdoğan’da ısrarla şahsımın yabancı bankalarda bir kuruşu yok demeyi sürdürüyor.

İddia 1 sterlinlik bir şirket. Şirketin adı Belway.

Milyon dolarların gönderildiği iddia edilen tarihler 15 Aralık 2011 ile 4 Ocak 2012 tarihleri. Tesadüfe bakın ki, hükümet MAN adası ile 21 Eylül 2012 tarihinde Londra’da ‘’Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Man Adası Hükümeti Arasında Vergi Kanunlarında Bilgi Değişimi Anlaşması’’ imzalıyor. MAN Adası anlaşmayı 6 Aralık 2012’de onaylıyor. Türkiye ise 29 Mayıs 2017’de onaylıyor. Beş yıllık bir gecikme, neden acaba?

Bu iddialara yönelik Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP grup toplantısında gösterilen belgeler iktidara inandırıcı gelmedi. İktidar sözcüleri belgeleri görmedik, göster diyor ama görmediği belgelere sahte diyor. Görmediyseniz sahteliğini nasıl iddia ediyorsunuz. Her zaman olduğu gibi inkar politikasına devam…

Belgeleri görmeden sahteliğini iddia eden iktidar sözcüleri parayı inkar etmiyor. Para var ama giden para değil gelen para olduğu iddiasını öne sürüyorlar. Yani MAN adasında bir şirketle ticari bir ilişki söz konusu. Ama denilen ne? Biz para göndermedik, bize oradan para geldi. Neyin karşılığında geldi paralar; hisse satışları karşılığında.. Tamam o zaman belgelerin sahteliğini iddia edeceğinize, hangi ticari ilişki karşılığında size para gelmişse onun belgelerini siz ortaya çıkarın. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, hisse satışları karşılığında para geldi diyor. O hisseler ne zaman, ne kadar hisse, kaç paraya satılmış koyun belgelerini. Bu satışlardan elde edilen kazançların vergilerinin ödemelerini…

Şunu diyemezsiniz iddia tarafı iddiasını ispatlamakla mükellef.

Karşı tarafın iddialarını çürütmek için biz para göndermedik, geldi dediğiniz paraların; gelme sebepleri ve belgelerini topluma sunun.

İktidar çevreleri savcılığa belgeleri teslim edin…

Deniz Feneri davasında güven kaybına uğrayan yargının tutumu bir tarafa bırakılacak olursa; Savcılık belgeleri CHP’den doğrudan talep edebilir.

CHP bu yargı konusu değil, bunun cezasını millet sandıkta verecek, bizim yargının baskı altına alınacağına yönelik endişelerimiz var diyebilir. Kamuoyu sözlü iddialardan sonra çıkarılan belgelerin, banka dekontlarının kamuoyuna açıklanmasını beklemektedir. Aksi halde belgelerin inandırıcılığı konusunda toplumda oluşan kuşkular daha da artacaktır.

CHP elindeki belgelerin doğruluğuna güveniyorsa, belgeleri kamuoyuna sunmalı. Kamuoyu bunları görmelidir. Bu konuya başka konuları eklemeden bu konu üzerinde ısrarcı olmalı, sürekli bu konuyu gündemde tutmalıdır. Belgelerin sahte iddialarına karşı gerekirse belgeleri ‘kriminal incelemelerle’ gerçekliğini bilimsel olarak kanıtlayarak topluma sunabilir.

Belgelerin hukuk dışı yollardan elde edildiği için, delil kabul edilemez görüşü ayrı bir tartışma konusu. Esas olan belgelerin gerçekliği… Zaten ortada milyon dolarların olduğu kabul ediliyor. Sadece bir taraf MAN adasına gönderildi, bir tarafta gönderilmedi bize MAN adasından geldi diyor. Ortada milyon dolarlar var ve bunlar gerçek...