Necati Yılmaz

39. yılını geride bırakan Maraş katliamı ile hala yüzleşilmedi ve hesaplaşılmadı. Bugüne kadar yaşanan katliamların ortak yanlarına dikkat çekmek istiyorum, “Bu katliamların tamamında; uluslararası güçlerin, emperyalistlerin hain emelleri var. Bu güçlere taşeronluk yapan, devleti teslim almış, elini kolunu bağlamış gladyonun etkin rolü var. Bu katliamların, çoğunluğunda kutsallarının istismarı var. Katliamların uygulanmasında, kışkırtılmış cehaletin, insanlıktan arınmış vahşeti var. Bu katliamların tamamında, geleceği siyaseten kurgulayan karanlık emeller var, Bu katliamların tamamında, ülkeyi karanlık günlere, darbe süreçlerine götüren kirli adımlar var. Sonrasında; darbeler, cuntalar, sıkıyönetimler, olağanüstü hal uygulamaları, kısıtlanan özgürlükler, yok edilen ve geriletilen demokrasi var.”

“MARAŞ KATLİAMI, DERİN VE DİLSİZ ACIMIZDIR”

CHP Milletvekilleriyle beraber yapılan basın toplantısında, Maraş’ın üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hesap sorulmadığını belirttim. “Resmi kayıtlara göre 111, resmi olmayan kayıtlara göre, 150’den fazla yurttaşımızın yaşamını yitirdiği Maraş katliamı, bizim büyük acımızdır. Maraş, derin ve dilsiz acımızdır.”

Maraş’ın üzerindeki kara perde aralanmış değil. Hesabı sorulmuş değil. Alevi yurttaşlarımıza yönelik bu can kırımı, bu susturma, sindirme, topraklarından göçürme anlayışı bugün de terk edilmiş değil.

“MARAŞTA OLACAĞIZ”

İ39. yılında katliamın, yaşamını yitiren yurttaşlarımızın inançlarına uygun şekilde anılmasına, can lokması dağıtılmasına dahi izin verilmiyor. Valilik bunu her yıl iş ediniyor. Maraş Valisi’ne, İçişleri Bakanı’na, sesleniyorum; görevlerinin farkına varsınlar. Bu topraklarda Aleviler var. 39 yıldır hesabı sorulamayan katliamın, acısını yaşamasına dahi izin vermediğiniz Aleviler var. Maraş valisinin her yıl yaptığı yasakçı ve şiddet içerikli uygulamalarına bu dönem tanık olmak istemiyoruz. 23 Aralık’ta biz de Maraş’ta olacağız. Yörükselim Mahallesi’ndeki cem evinde yurttaşlarımız, kaybettikleri canlar için inançsal ritüelleri yerine getirecekler. Orada olacağız, yanlarında olacağız, bu acıya ortaklaşacağız.

39 yıl sonra da bu katliamcı anlayışın, inkarcı anlayışı hala varlığını sürdürüyor. Yol TV yayınının durdurulmasının Alevilere bakışın değişmediğinin göstergesi olduğunu görüyoruz.

Bugün, Ankara 10. İdare Mahkemesinde bir dava görüldü. 1 yıldır yayını durdurulan Yol TV’nin davası görüldü. Yol TV, bir sermaye grubunun, odağın, televizyonu değil. Alevilerin, lokmaları ile kurup, ayakta tuttukları, yaşattıkları bir televizyon. Avrupa’daki 5 milyon yurttaşımızın, ırkçı ve asimilasyoncu politikalar karşısında direncinin sesi olan bir televizyon. Bu televizyon, sadece alevilerin değil, tüm ötekileştirilmiş, ötelenmiş, susturulmak istenen yurttaşların ve halkın televizyonudur. Hiçbir yasal dayanağı olmaksızın salt siyasi niyetlerle kapatılmış olması 39 yıl sonra da Alevilere bakışın değişmediğini gösteriyor. Maraş vahşetinin utancını yaşamayanlar, bir gün elbette bugünkü Alevilere yönelik inkar, asimilasyon ve yasakların utancını hep birlikte yaşayacaklar.