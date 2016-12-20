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Marifet Mücevherat’ın Çadır Günleri 22 Aralık’ta Kızılay şubesinde başlıyor

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İrem Subaşı

Mücevher sektöründe faaliyet gösteren Marifet Mücevherat yılın son mücevher kampanyasıyla Ankaralıların yüzünü güldürmeye hazırlanıyor.

Marifet Mücevherat, 22 Aralık’ta, Kızılay/Atatürk Bulvarı’ndaki şubesinde başlayacak Çadır Günleri ile büyük indirimlerle binlerce mücevherleri satışa sunmaya hazırlanıyor.

Firma, her keseye uygun fiyatlarla yüzlerce ürünü büyük indirimlerle, onlarca ürünü ise maliyetine satışa sunacak. Marifet Mücevherat’ta mücevher severlerin sadece kendilerine değil çocuklarına, akrabalarına veya arkadaşlarına hem hediye alması hem de düğünler için şimdiden hazırlık yapması bekleniyor.

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