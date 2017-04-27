Mario Levi “İstanbul’da Yazar Olmak” söyleşisiyle Tarihçi Kitabevi’nde

Ünlü yazar Mario Levi, 29 Nisan Cumartesi günü Moda Tarihçi Kitabevi’nde okurlarıyla buluşuyor…

“İçimdeki İstanbul Fotoğrafları”, İstanbul Bir Masaldı”, “Karanlık Çökerken Neredeydiniz”, “Bir Şehre Gidememek” başta olmak üzere birçok eserin yazarı Mario Levi, “İstanbul’da Yazar Olmak” söyleşisiyle edebiyatseverle bir araya gelecek.

Kadıköy Moda’da bulunan ve yayınladığı kaynak kitapların yanı sıra her hafta cumartesi günü birbirinden değerli isimlerle gerçekleştirdiği söyleşilerle adeta bir kültür merkezi gibi çalışan Tarihçi Kitabevi’nin söyleşi dizisinin 220.sinin konuğu Mario Levi.

Edebiyatımızın usta kalemi, yapıtlarındaki hümanist söylemle tanınan Levi, 29 Nisan Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak ve sohbet tadında gerçekleşecek olan söyleşinin ardından kitaplarını da imzalayacak.

Tarihçi Kitabevi’nin açık adresi şöyle: Caferağa Mahallesi, Moda Caddesi No: 104/A (Ziraat Bankası yanı) Moda-Kadıköy.