Tolga Ziyagil / Editör

Aralık ayının ve 2017 yılın son öneri betiğiyle bir kez daha siz sevgili okurlarımın karşısındayım. Bu ay sizi sürevde yolculuğa çıkarıp, günümüzle kesişen, bu arada da baş kişimizin başına gelenlere hem sevinip, hem de üzüleceğiniz, ama kendimizi de bir yandan bilgilenmiş hissedeceğiniz bir betikle baş başa bırakmak istiyorum. Paganizm ve ezoterik öğretiler araştırmacısı ve yazarı Erhan Altunay'ın kaleme aldığı benzersiz bir tarihi roman: Masalcı.

Yazarımız hem bir araştırmacı hem de bir yazar. Kendisini bu alanda gerçekten geliştirmiş ve halen de üzerinde çalışmakta olduğu ve ülkemizde yer alan gizemlerle de ilgileniyor. Özellikle tapınak şövalyeleri, paganizim, kutsal emanetler bg. Ve tüm birikimini bir araya getirip öyle bir sürükleyici betik çıkarmış ki ortaya, iyi ki okumuşum diyeceksiniz. Kendinizi sayfaları çevirirken birden kuantum sıçraması yaşamış ve geçmişe dönmüş olarak buluyorsunuz. Yer İstanbul, konu ise kutsal emanetler. Bilindiği gibi İstanbul birçok ekine başkentlik yapmış bir ildir. Geçmişinde çok sırlar, gizemler, güzellikler barındırmakta. Öte yandan çokça savaşlar da görmüş ve hepsini içine atmıştır İstanbul. İşte yine böyle bir İstanbulla buluşturuyor yazar bizi. Ancak bu kez geçmişten günümüze sürek eden bir durumla. Kutsal emanetler halen ülkemiz topraklarında aranmakta mı? Atılan her kurşundan şövalyeler mi sorumlu? Kaosun nedeni onlar mı?

Başkişimizin yaşadığı olaylar öyle sıradan değil. Kendisi de bazen "acaba ben kafayı mı yedim?" demekten alamıyor başlarda. Ama ona yol gösteren ve kutsal emanetleri arayan şövalyeleri korkutan bir ikinci kişimiz var: Masalcı. Zaten iş, onun da dahil olmasıyla bir anda hızlanıyor. Ne oldu? Ne bitti? Kim hangi sürevde demeye kalmadan birçok olay yaşanmaya başlıyor. Gizem, serüven, kutsal emanetler, şövalyeler, kuantum sıçramaları, merak unsurları, kovalamaca, sevgi ve İstanbul'un eşsiz dokuları çok güzel kaleme alınmış. Hem sizin, hem de gençlerimizin okuyabileceği oldukça ufuk açıcı bir betik.

Sizce "an"da neler olabilir? Gerçeğin hayali ile hayalin gerçeği ne kadar iç içedir? Hangisini yaşadığınızı nasıl anlarsınız ve bu konuda başta kendiniz olmak üzere kime ne kadar güvenebilirsiniz? Peki ya bir "an"da sıkışmak nasıl bir duygudur? Hani derler ya bazen, "keşke şu an dünya dursa." İşte böyle durumlarda kişi nasıl anlayabilir ki anda sıkıştığını? Yazarımız araştırmalarından o kadar güzel yararlanmış ki, ister istemez içine çeken bir öyküde buluyorsunuz kendinizi. Şifrelerle bezenmiş bir labirent Masalcı.

Betiğimizin ikinci kahramanı Masalcı, başkişimizin olur olmadık sürelerde karşısına çıkıp belleğini dumura uğratmaktan geri durmuyor. Sonunda kahramanımız ona ve duruma alışsa da, kendini bir düşteymiş gibi hissediyor bazen. Betiğin sonu ise oldukça şaşırtıcı bitiyor. Son sayfaya bakakalıyorsunuz bir süre ve sonra "hadi be!" diyorsunuz. :) Ben öyle dedim.

Okumanızı gerçekten isterim. Zira yerli yazarlarımızdan da ne kadar sağlam kurgular çıktığını, gerçekleri nasıl harmanlayıp bizlere aktardığını ve tadına doyulmaz bir roman bıraktığını görmeniz önemli.

Yazarımızın bir diğer betiği de Pelin Çift ile ortak kaleme aldığı "Ayasofya'nın Gizli Tarihi". Onu da sıraya koydum okumak için, eğer onu da beğenirsem, sizlerle de paylaşacağım. Okunmuş betikleriniz çok olsun yaşamınızda. :) Bol kahveli, çaylı ve betikli günler dilerim hepinize.