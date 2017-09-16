Mavi Liste Ve Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi Odası Seçimi

Fatih Yokuş / Emekli İmam

Seçim kendi mecrasında düzgün biçimde yapılırsa güzel olur. Seçmene güven ve heyecan verir. Hele demokratik kurallara uygun olsa ülke ve bizler çok şey kazanırız.

Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı seçimlerinde Mavi Liste olarak kendilerini adlandıran ve başkan adayları Özel Genesis Hospitil Yön. Kur. Başkanı Sn. Şeyhmus KARAKUŞ un yaptığı gurup, Saadet Partisi İl başkanlığını ziyaret etti.

Mavi listenin siyasi partileri ayırım yapmaksızın ziyaret etmeleri ve seçildikleri takdirde yapacakları faaliyetler anlatmaları takdire şayan idi.

Benimde içinde bulunduğum bu toplantıda Baş. adayı Sn. Şehmus KARAKUŞ'un vaad ettikleri, heyecanı ve Diyarbakır a olan sevdası bana güven ve ümit verdi. İçimde "İşte seçim Propoğandası böyle olmalı, Diyarbakır a öncelikle yapılması gerekenler icraatlar bu vaad edilenler olmalı" idi.

21 Ekimde yapılacak olan bu seçimde "on altı guruptan" ve "kırk sekiz kişiden" oluşan bir liste ile mümkün mertebe "yeni tüccarlar ve yeni simalar"dan oluşacağını belirten başkan "yeni kanlar, yeni yüzler ve yeni görüşlere" çok önem verdiklerini "eski yönetimden hiç kimseyi listelerine kabul etmediklerini" belirti.

"Bu kırk sekiz kişinin meşhur olmalarından çok yeni kişilerin, genç, dinamik, yeni projeler sunabilen ve Diyarbakır sevdalısı" olmalarına önem verdiklerini belirti.

D.S.T.O Başkan adayı kabulünde başta parti başkanımız Sn. Fesih BOZAN, il müfettişimiz Sn. Alican ERGİN ve il yönetim kurulu üyeleri hazır bulunuyordu.

İl müfettişimiz Sn.H. Alican;

"Daha önceki yönetimde fazla bir hizmet, evrak alma ve onay dan başkada hizmetlerini görmediklerini, bölgeye yapılan teşvik ve desteklerde, haberleri olmadığını ve bilgilendirilmediklerini..." belirterek,

"Seçilmeniz halinde Diyarbakır Sanayi Odası olarak ne gibi hizmetler yapacakları projelerinin neler olduğunu ve diğer yönetimden farkınız ne?" sorusuna Sn. KARAKUŞ:

"Kendisinin bugüne kadar siyasi alanda faaliyetler yapmadığını STK.lara üye dahi olmadığını, Diyarbakırlı gençlere iş imkanlarının oluşması için yatırımlar yapan bir tüccar olduğunu, altı yüz gence iş imkanı sunduklarını" belirti.

İl başkanı Sn. Fesih BOZAN:

"İstihdam ettiğiniz bu gençleri Diyarbakır da mı?" sorusuna,

"Evet Diyarbakır da, sağlık ve diğer işletmelerde olduğunu" belirten başkan adayına Saadet Partisi il başkanı;

"Bölgemizde Rahmetli Erbakan Hocamız döneminden başkada ciddi bir yatırım yapılmadığını, o dönemde yapılan Temsan, Sümer halı... ve diğer işletmelerin onbinlerce kişiye iş imkanı sunduğunu günümüzde bu işletmelerin daha da büyümesi yerine kapatıldığını ve işsizler ordusu oluştuğunu "

Başkan adayı Sn. KARAKUŞ;

"Yapılan yanlışların farkında olduklarını, devletin yatırımdan el çekmesi ve mevcut işletmeleri özelleştirmesi sonucu bir çok fabrikanın kapandığı" ve "Diyarbakır da istihdamın inşaat sektörü ile giderilmeye çalışıldığını bu da uzun vadede sürdürülebilir bir istihdam olmadığını kendilerinin özel sektör olarak sanayiye önem vereceğini." belirti.

Ne güzel ve hayırlı bir iş tam altı yüz kişinin evine helal lokma götürmesi için iş imkanı sunması, gerçekten takdire şayan bir olay.

Diyarbakır, bölgemiz ve ülkemiz böyle yatırıma önem veren iş imkanları sunan değerli müteşebbis kişilere ihtiyacı vardır.

Başkan adayı Sn. KARAKUŞ yapacaklarını ise;

"Diyarbakır Sanayi Odasının bugüne kadar siyasi bir yönle idare edildiğini, bu bölgeye ciddi bir hizmetlerinin olmadığını, şayet gerçek görevini yapsa dı Diyarbakır'ın çok şeyler kazanacağını" belirterek "Ticaret Odasının Özel Üniversitesinin halen olmadığını, gençlerinin dışarıda okuduğunu"ve devamla "Diyarbakır'ın bir peygamberler ve sahabeler şehri olmasına rağmen yeterli tanıtımının yapılmadığını, oysa ticaret odasının bunu yapması gerektiği kanaatinde olduğunu, Ticaret odasının Tv. dahi olmadığını, evrak onaylamaktan başka önemli bir iş yapmadıklarını" belirti.

"Kendilerinin seçilmesi durumunda, Dİyarbakır ı tanıtımının yapılması, özellikle inanç türiziminde hak ettiği yeri alması, kurumsal bir kimliği olmayan Ticaret odasını bu kimliği kazanması, Özel Üniversite kurulması, istihdama yönelik sanayi yatırımı yapılması için elinden geleni fazlasını yapacağını" belirtti.

Beni heyecanlandıran vaadleri arasında "Peygamberler şehri olarak bilinen Diyarbakırın" pek bilinmediğini bu yönde gerekli hizmetler yapacakalarını belirtmesi idi. Ben bir Diyarbakır li olarak bu konuda çalışmalar yapmakta, Diyarbakır da bulunan, Peygamber, sahabeler, medeniyetle ... Yayınlamış ondan fazla yayınlamış köşe yazısı yazmış ve kitap haline getirmek için çalışmalarım devam etmektedir.

Son sözü Saadet Partisi İl Başkanı Fesih BOZAN bey söyleyerek;

"Diyarbakır ın tanıtımının çok önemli olduğunu, bölgenin alimlerinden oluşan bir gurubu Karadenize gönderdiklerini, bir hafızlık merasiminde yüze yakın hafız adayına "Diyarbakırı" sorduklarını büyük çoğunluğunun Diyarbakırın nerede olduğunu bilmediğini bilenler ise "Çukur kazılan, taş atan, terör olaylarının olduğu, hırsızlık... gibi olumsuzluklarla tanıdığını bilgisini kendisine verdiklerini bu da çok üzücü bir durum olduğunu Diyarbakırın bunu hak etmediğini olması gerekenin, peygamberler, sahabeler, medeniyetler şehri olarak bilinmesi gerektiğidir."

Fesih bey devamla; "Sizden beklentimiz vaad ettiklerinizi seçildikten sonra takip etmeniz, yerine getirilmesi için çaba harcamanız" olduğunu "Ticaret odasının, Diyarbakırı, karpuzu, çukuru, teroru ile değil, Surları, medeniyetleri barındıran yönleri, sahabeleri ve peygamberleri ile tanıtımı yapılması için çaba harcanması gerektiğini" belirterek başarı temenisinde bulundu.

Ne diyelim bu seçimin bölgemize ve ülkemize hayırlara vesile olacak netice ile sonuçlaması dileği ile.

ALLAH'A EMANET OLUN.