MAYISTA AÇLIK SINIRI 1.712 LİRAYA İNDİ

Hasan Kütük

-GIDA FİYATLARINDA YAŞANAN DÜŞÜŞÜN ETKİSİYLE BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 1,2 ORANINDA AZALARAK 1.712 LİRAYA İNEN ACLIK SINIRINDA YILIN İLK BEŞ AYLIK DÖNEMİNDE İSE YÜZDE 11,3 ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI. -YOKSULLUK SINIRI İSE ARTMAYA DEVAM ETTİ VE MAYISTA 6 BİN 732 LİRAYA ÇIKTI. YOKSULLUK SINIRINDA YILIN İLK BEŞ AYLIK DÖNEMİNDE YÜZDE 6,6 ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI. -ÜCRETLE ÇALIŞANLARARASINDAKİ YOKSULLUK HIZLA DERİNLEŞİYOR. Açlık sınırı Mayısta bin 712 liraya gerilerken, yoksulluk sınırı 6 bin 732 liraya çıktı. Mayısta açlık sınırı yüzde 1,2 oranında azalırken, yoksulluk sınırı yüzde 0,2 oranında artış kaydetti. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge Birimi’nin, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını dikkate alarak hesapladığı açlık sınırı ile diğer ihtiyaçlarını yoksunluk hissi duymadan karşılayabilmesini dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının bu yıl mayısayına ilişkin sonuçlarını açıkladı. Buna göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı mayısta bir önceki aya göre 20lira azalarak 712 liraya gerilerken, gıda dışındaki gereksinimler için yapılması gereken harcama da36,8 lira artarak 5 bin 20 liraya yükseldi. Gıda ve gıda dışı gereksinimlerin yoksunluk hissi çekilmeden insan onuruna yaraşır bir şekilde karşılanabilmesi için gereken toplam aylık harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise16liralık artışla 6 bin 732 lira oldu. Mayıs ayındaki düşüşe rağmen, yılın ilk beş aylık döneminde açlık sınırı yüzde 11,3 oranında artış kaydetti. Yoksulluk sınırı ise aynı dönemde yüzde 6,6 oranında artış gösterdi.

Açlık sınırında yılın ilk beşaylık döneminde yaşanan artış, bu yılbaşında memur maaşlarına ve memur emeklilerinin aylıklarına yapılan yüzde 3 oranındaki zamım üç katına ulaştı. Yoksulluk sınırında yaşanan artış ise maaşlardaki artışın iki katını geçti. Kazançlarıyla yılbaşına göre daha az mal ve hizmet satın alabilen ücretle çalışanlar arasındaki yoksulluk giderek derinleşiyor.

GIDA HARCAMALARI

Dört kişilik bir ailenin gıda yoksulluğu sınırı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2oranında azalarakbin 733liradan bin 712 liraya geriledi. Açlık sınırında yaşanan azalış büyük ölçüde taze sebze, yumurta, kuru bakliyat, makarna-şehriyegruplarından kaynaklandı.

Ankara’da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre mayısta et (kırmızı et, tavuk ve balık) için yapılması gereken harcama tutarıyüzde 2,1 oranında artarak535 liraya yükseldi. Yumurta harcamaları yüzde 10,5 azalarak 21,3 liraya, kuru bakliyat harcamaları yüzde 3,8azalarak60,2 liraya gerilerken süt-yoğurt harcamaları yüzde 1,1artarak199,6 lira oldu.

DENGELİ VE BESLENME İÇİN YAPILMASI GEREKEN GIDA HARCAMASI (GIDA YOKSULLUĞU SINIRI-TL) 2016 2017 Değişim(%) Aralık Nisan Mayıs Bir önceki aya göre Önceki yılsonuna göre Et 477,7 524,5 535,4 2,1 12,1 Yumurta 30,7 23,8 21,3 -10,5 -30,6 Kuru Bakliyat 57,5 62,6 60,2 -3,8 4,7 Süt-Yoğurt 183,5 189,2 199,6 5,5 8,8 Peynir 67,6 66,2 66,1 -0,2 -2,2 Patates 44,2 74,7 52,5 -29,7 18,8 Kuru Soğan 17,8 16,1 18,2 13,0 2,2 Taze Meyve 106,6 179,5 196,9 9,7 84,7 Taze Sebze 119,1 158,5 111,7 -29,5 -6,2 Ekmek 171,7 175,9 179,0 1,8 4,3 Pirinç-Bulgur 54,7 43,3 43,5 0,5 -20,5 Un 27,2 28,2 28,8 2,1 5,9 Makarna-Şehriye 21,5 24,0 23,1 -3,8 7,4 Yağ 34,8 39,3 39,3 0,0 12,9 Şeker 29,4 28,4 28,8 1,4 -2,0 Reçel- Bal v.b 62,7 58,4 65,4 12,0 4,3 Zeytin 32,1 40,5 42,6 5,2 32,7 AÇLIK SINIRI 1.538,8 1733,0 1712,4 -1,2 11,3

Mayısta, peynir harcamaları bir önceki aya göre yüzde 0,2azalarak 66,1 liraya indi, patates harcamaları da yüzde 29,7azalarak52,5 lira oldu.

Kuru soğan fiyatlarındaki artış nisandan sonra mayıs ayında da devam etti ve yüzde 13 oranında artarak18,2 liraya çıktı. Taze meyve harcamaları yüzde 9,7 artarak196,9liraya yükselirken, taze sebze harcamaları yüzde 29,5azalarak111,7 liraya geriledi. Ekmek harcamaları yüzde 1,8 artarak 179 liraya, pirinç, bulgur harcamaları yüzde 0,5 oranında artarak43,5 liraya, un harcamaları yüzde 2,1 artarak 28,8 liraya yükseldi. Makarna-şehriye harcamaları yüzde 3,1azalarak23,1 liraya indi. Yağ harcamaları yüzde 39,3 lira düzeyinde kaldı. Şeker harcamaları yüzde 1,4, bal, reçel ve benzeri maddelere yönelik harcamalar 12arttı.Zeytin harcamaları yüzde 5,2 artarak 42,6 lira düzeyine yükseldi.

Hesaplamalar, çalışan yetişkin bir erkek için günlük 3.500, yetişkin bir kadın için 2.800, çocuk için 2.100 kalori, bir genç için de 3.780 kalori gereksinimi dikkate alınarak yapıldı. Buna göre mayısta açlık sınırı yetişkin bir erkek için 492 lira, yetişkin bir kadın için 394 lira, çocuk için 295 lira ve genç için de 531 lira oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Diğer açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarından farklı olarak, gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin yoksunluk hissi duymadan gıda dışındaki gereksinimlerini karşılayabilmesi için gereken harcama tutar ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında 4 bin 983 liradan 5 bin 20 liraya çıktı.

YOKSULLUK SINIRI (TL) 2016 2017 Değişim(%) Aralık Nisan Mayıs Bir önceki aya göre Önceki yılsonuna göre Gıda Yoksulluğu (Açlık) Sınırı 1.538,8 1.733,0 1.712,4 -1,2 11,3 Yetişkin Erkek (19-65 Yaş) 442,2 498,0 492,1 Yetişkin Kadın (19-65 Yaş) 353,7 398,4 393,7 Çocuk 265,3 298,8 295,2 Genç 477,6 537,8 531,4 Gıda dışı harcamalar 4.777,4 4.983,6 5.020,4 0,7 5,1 Alkollü içecekler ve tütün 366,1 367,1 367,1 0,0 2,4 Giyim ve ayakkabı 445,6 447,9 474,6 6,0 6,0 Barınma 956,5 940,3 944,0 0,4 4,1 Ev eşyası 499,8 485,8 489,5 0,8 3,8 Sağlık 165,4 175,8 176,2 0,2 9,7 Ulaştırma 904,5 1.072,2 1.064,3 -0,7 6,9 Haberleşme 249,7 253,5 254,8 0,5 1,3 Eğlence ve kültür 238,0 233,5 239,2 2,4 8,2 Eğitim 157,7 167,1 168,6 0,9 2,6 Lokanta ve oteller 485,7 509,3 513,9 0,9 4,5 Çeşitli mal ve hizmetler 308,4 331,3 328,3 -0,9 6,7 YOKSULLUK SINIRI 6.316,2 6.716,6 6.732,8 0,2 6,6

Gıda dışı harcamalarda yaşanan artış büyük ölçüde giyim ve ayakkabı, ev eşyası, eğitim, eğlence ve kültürgibi harcama gruplarında yaşanan fiyat artışlarından kaynaklandı.

Mayıs ayında, giyim ve ayakkabı harcamaları 475 lira, barınma harcamaları 944 lira, ev eşyası harcamaları 490 lira, sağlık harcamaları 176,2 lira, ulaştırma harcamaları bin 64 lira, haberleşme harcamaları 255 lira, eğlence ve kültür harcamaları 239 lira, lokanta ve otel harcamaları 514 lira, diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 328 lira, alkollü içki ve sigara harcamaları ise 367,1 lira oldu.

Gıda dışı harcamalar yılın ilk dört aylık döneminde toplam yüzde5,1 oranında arttı. Gıda dışı harcamalar 2016 yılı sonunda 4 bin 777 lira olarak gerçekleşmişti.

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda harcaması ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise mayıs ayında yüzde 0,2 oranında artarak 6 bin 717 liradan 6 bin 732 lirayaçıktığı hesaplandı.Mayıstayoksulluk sınırının yüzde 25,4’ügıda,yüzde 74,6’sı ise gıda dışı harcamalardan oluştu.

Yoksulluk sınırında 2016 yılı sonuna göre yaşanan artış ise yüzde 6,6’yı buldu. Yoksulluk sınırı geçen yılın sonunda 6 bin 316 lira düzeyinde hesaplanmıştı.