  • BIST 98.290
  • Altın 146,274
  • Dolar 3,5169
  • Euro 3,9583
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C

Mayıs'ta en çok Oğuzhan Koç'un Küsme Aşka şarkısı dinlendi

» »
Açelya Aşkın

Türkiye’nin sevilen müzik platformu fizy’de duygusal şarkılarıyla beğeni toplayan Oğuzhan Koç’un söz ve müziğinin kendisine ait olduğu Küsme Aşka isimli parçası Mayıs ayında en çok dinlenen şarkı oldu. Mayıs ayında fizy’de toplam dinlenen ve izlenen şarkı süresi yaklaşık 700 milyon dakikaya ulaştı. 

mayista-en-cok-oguzhan-kocun-kusme-aska-sarkisi-dinlendi.jpgYeni single’ı Küsme Aşka ile yaz aylarına damga vurmaya hazırlanan Oğuzhan Koç, fizy’de şimdiden en çok dinlenen şarkı listesinde birinci oldu. Turkcell’in müzik platformu fizy’de kullanıcıların tercihlerine göre Mayıs ayında en çok dinlenen yerli ve yabancı listeleri belirlendi. Geçtiğimiz ay dinlenilen şarkı ve izlenilen video süresinin yaklaşık 700 milyon dakikaya ulaştığı fizy’de yerli şarkılarda en çok Oğuzhan Koç’un Küsme Aşka isimli parçası dinlenirken yabancı şarkılarda ise ilk sırayı Ed Sheeran’ın Shape of You şarkısı aldı. 

Minik Serçe fizy’de liderliği kimseye bırakmadı

fizy’de en çok dinlenen sanatçı sıralamasında kraliçe Sezen Aksu yine ilk sırada yer aldı. Sezen Aksu böylece son 5 ayın en çok dinlenen ismi oldu. Minik Serçe’yi sırasıyla Sagopa Kajmer, Sıla, Müslüm Gürses ve Ahmet Kaya takip etti. Mayıs ayının en çok dinlenen yabancı sanatçılar sıralamasında ise Ed Sheeran’ın arkasından Inna, Super Sako, Clean Bandit ve Anne-Marie yer aldı. 

Mayıs’ta en çok dinlenen 5 şarkı (yerli)

·         Küsme Aşka - Oğuzhan Koç

·         Bilir mi? - Feride Hilal Akın

·         Sertlik Kanında Var Hayatın - Sagopa Kajmer

·         İhanetten Geri Kalan - Sezen Aksu

·         Tektaş - İrem Derici 

Mayıs’ta en çok dinlenen 5 sanatçı (yerli)

·         Sezen Aksu

·         Sagopa Kajmer

·         Sıla

·         Müslüm Gürses

·         Ahmet Kaya 

Mayıs’ta en çok dinlenen 5 albüm (yerli)

·         Biraz Pop Biraz Sezen - Sezen Aksu

·         Küsme Aşka - Oğuzhan Koç

·         Bilir mi? - Feride Hilal Akın

·         Sertlik Kanında Var Hayatın - Sagopa Kajmer

·         Yansın Geceler - Heijan & Muti 

Mayıs’ta en çok izlenen 5 klip (yerli)

·         O La La (feat. Ece Seçkin) - Sinan Ceceli

·         Tektaş - İrem Derici

·         İhanetten Geri Kalan - Sezen Aksu

·         Tüh Tüh - Aydın Kurtoğlu

·         Gün Ağardı - Murat Boz, Ebru Gündeş 

Mayıs’ta en çok dinlenen 5 şarkı (yabancı)

·         Shape of You - Ed Sheeran

·         Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) – Clean Bandit

·         Ciao Adios - Anne-Marie

·         Mi Gna - Super Sako

·         Human - Rag'N'Bone Man 

Mayıs’ta en çok dinlenen 5 sanatçı (yabancı)

·         Ed Sheeran

·         Inna

·         Super Sako

·         Clean Bandit

·         Anne-Marie

 

Mayıs’ta en çok dinlenen 5 albüm (yabancı)

·         Ed Sheeran

·         Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) – Clean Bandit

·         Ciao Adios - Anne-Marie

·         Mi Gna - Super Sako

·         Human (Deluxe) - Rag'N'Bone Man

Mayıs’ta en çok izlenen 5 klip (yabancı)

·         Gimme Gimme – Inna

·         Yalla - Radio Edit – Inna

·         Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) - Clean Bandit

·         Chained To The Rhythm - Katy Perry

·         Work - Rihanna

Bu yazı toplam 58 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim