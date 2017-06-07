Mayıs'ta en çok Oğuzhan Koç'un Küsme Aşka şarkısı dinlendi

Açelya Aşkın / Arkeolog

Türkiye’nin sevilen müzik platformu fizy’de duygusal şarkılarıyla beğeni toplayan Oğuzhan Koç’un söz ve müziğinin kendisine ait olduğu Küsme Aşka isimli parçası Mayıs ayında en çok dinlenen şarkı oldu. Mayıs ayında fizy’de toplam dinlenen ve izlenen şarkı süresi yaklaşık 700 milyon dakikaya ulaştı.

Yeni single’ı Küsme Aşka ile yaz aylarına damga vurmaya hazırlanan Oğuzhan Koç, fizy’de şimdiden en çok dinlenen şarkı listesinde birinci oldu. Turkcell’in müzik platformu fizy’de kullanıcıların tercihlerine göre Mayıs ayında en çok dinlenen yerli ve yabancı listeleri belirlendi. Geçtiğimiz ay dinlenilen şarkı ve izlenilen video süresinin yaklaşık 700 milyon dakikaya ulaştığı fizy’de yerli şarkılarda en çok Oğuzhan Koç’un Küsme Aşka isimli parçası dinlenirken yabancı şarkılarda ise ilk sırayı Ed Sheeran’ın Shape of You şarkısı aldı.

Minik Serçe fizy’de liderliği kimseye bırakmadı

fizy’de en çok dinlenen sanatçı sıralamasında kraliçe Sezen Aksu yine ilk sırada yer aldı. Sezen Aksu böylece son 5 ayın en çok dinlenen ismi oldu. Minik Serçe’yi sırasıyla Sagopa Kajmer, Sıla, Müslüm Gürses ve Ahmet Kaya takip etti. Mayıs ayının en çok dinlenen yabancı sanatçılar sıralamasında ise Ed Sheeran’ın arkasından Inna, Super Sako, Clean Bandit ve Anne-Marie yer aldı.

Mayıs’ta en çok dinlenen 5 şarkı (yerli)

· Küsme Aşka - Oğuzhan Koç

· Bilir mi? - Feride Hilal Akın

· Sertlik Kanında Var Hayatın - Sagopa Kajmer

· İhanetten Geri Kalan - Sezen Aksu

· Tektaş - İrem Derici

Mayıs’ta en çok dinlenen 5 sanatçı (yerli)

· Sezen Aksu

· Sagopa Kajmer

· Sıla

· Müslüm Gürses

· Ahmet Kaya

Mayıs’ta en çok dinlenen 5 albüm (yerli)

· Biraz Pop Biraz Sezen - Sezen Aksu

· Küsme Aşka - Oğuzhan Koç

· Bilir mi? - Feride Hilal Akın

· Sertlik Kanında Var Hayatın - Sagopa Kajmer

· Yansın Geceler - Heijan & Muti

Mayıs’ta en çok izlenen 5 klip (yerli)

· O La La (feat. Ece Seçkin) - Sinan Ceceli

· Tektaş - İrem Derici

· İhanetten Geri Kalan - Sezen Aksu

· Tüh Tüh - Aydın Kurtoğlu

· Gün Ağardı - Murat Boz, Ebru Gündeş

Mayıs’ta en çok dinlenen 5 şarkı (yabancı)

· Shape of You - Ed Sheeran

· Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) – Clean Bandit

· Ciao Adios - Anne-Marie

· Mi Gna - Super Sako

· Human - Rag'N'Bone Man

Mayıs’ta en çok dinlenen 5 sanatçı (yabancı)

· Ed Sheeran

· Inna

· Super Sako

· Clean Bandit

· Anne-Marie