Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, mazbatasını aldığı günden bugüne kadar yaptığı hizmetleri, “Mazbatadan Bugüne Yüz Güldüren 100 Rekor” başlığıyla düzenlediği bilgilendirme toplantısında aktardı.

Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programı çalışmalarının anlatıldığı toplantı, Taşdelen’in ev sahipliğinde, Hilton Otel’de düzenlendi.

Sunuculuğunu sanatçı Levent Üzümcü’nün yaptığı toplantı, klasik müzik bestecisi piyanist Sabri Tuluğ Tırpan’ın mini konseriyle başladı. Toplantıda gösterilen, Çankaya Belediyesi’nin son üç buçuk yılda gerçekleştirdiği yatırımları anlatan kısa film de büyük beğeni topladı.

Göreve geldiği günden bu yana Çankaya’da ilklere ve rekorlara imza attıklarını belirten Taşdelen, “Türkiye’de belediyeciliğin sosyal demokratların işi olduğunu kanıtlamaya devam ediyoruz” dedi.

Kültür sanat etkinlikleriyle her yıl 500 bin kişiye hizmet verdiklerini belirten Taşdelen, “Yenilediğimiz Yılmaz Güney Sahnesi’nin yanı sıra, Zülfü Livaneli ve Atatürk Kültür Merkezi ile daha çok Ankaralıyı sanatla buluşturmaya devam edeceğiz. Atatürk Kültür Merkezi’ni, Türkiye’nin sayılı merkezlerinden biri olmak üzere 29 Ekim 2018’de açacağız” dedi.

Taşdelen, özellikle dar gelirliler için düzenledikleri kültür gezileri programı ile 20 bin Çankayalıyı Amasra, Kapadokya ve Konya gezilerine götürdüklerini, geziye katılanların yüzde 80’inin kadın olduğunu da belirtti.

EĞİTİMDE ÇANKAYA FARKI

Taşdelen, her yıl 1500 çocuğa eğitim imkanı sağladıklarını belirterek, eğitime yönelik çalışmalarını şu şekilde özetledi:

“3.5 yılda 7 kreş açarak Çankaya’da toplam 12 kreşe ulaştık. 3,5 yılda 4 bin 137 mezun verdik. Yarınlarımız olan çocuklarımızın öğrenim gördüğü her noktada hizmet üretmek bizim görevimizdir anlayışıyla, 181 okulumuzu yeniledik, 172 okulumuzu ise periyodik olarak temizliyoruz. Öğrencilerimizin, üniversite dönemleri için TED Üniversitesi ile birlikte 420 kişilik öğrenci yurdu açtık, ‘Çankaya’nın Filizleri’ projesiyle 251 üniversite öğrencisine burs sağladık, 3 bin öğrenciye ev eşyası desteği verdik. 380 bin adet çocuk kitabını ücretsiz dağıttık. Yine TED Üniversitesi ile birlikte 1200 kişilik öğrenci yurdu projemiz üzerinde de çalışıyoruz.”

21. YÜZYILIN HALKEVLERİ

Vatandaşlarımızın hobiden meslek edinmeye kadar diledikleri alanda eğitim görme olanağına ve sosyalleşme imkanına sahip olduğu Çankaya Evleri’ni halkevlerinden esinlenerek oluşturduklarını belirten Taşdelen, “Sayısı 25’e ulaşan Çankaya Evlerimizde şu an 16 bin 500 kursiyerimiz yararlanıyor” dedi. Taşdelen, çoğu Çankaya Evi içerisinde yer alan Bahar Evleri ile de 65 bin yaşlı vatandaşa ulaşıldığını belirtti.

REKORLAR RAKAMLARLA KANITLANDI

Taşdelen, Çankaya Belediyesinin tarihinin en büyük yatırım programı kapsamında; 5 yeni pazar yeri, 3 yeni yüzme havuzu, 75 taksi durağı, 70 muhtarlık binası yapımı, 89 ibadethanede tadilat, 640 bin ton asfalt 516 bin 242 metrekare renkli kaldırım yapıldığı bilgilerini de paylaştı.

Taşdelen, yeşil bir Çankaya yaratmak adına 54 yeni park ve 96 parkta da yenileme çalışması yaptıklarını belirterek, 480 bin metrekare yeşil alanı Çankaya’ya kazandırdıklarını ve bunların içerisinde 5 adet de biyolojik gölet yer aldığını söyledi. Çankaya’nın temizlik anlayışına yeni bir boyut kazandırdıklarının altını çizen Taşdelen, bin 650 adet çöp konteynerini yeni noktalara yerleştirdiklerini söyledi.

SAĞLIK KART HALK KART

Belediyenin ücretsiz sağlık hizmetleri vermesinin yanı sıra, Sağlık Kart uygulaması ile 50 bin Çankayalının anlaşmalı özel hastanelerden indirimli yararlanmasını sağladıklarını belirten Taşdelen, 300 TL nakdi destek sağlayan Halk Kart uygulamasını başlattıklarını, 2 bin haneyle, 10 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Taşdelen, 300 TL yüklü olan kartların alışveriş için kullanılabileceği gibi nakit olarak da çekilebildiğini ifade etti.

Ramazan döneminde 585 bin vatandaşın orucunu Çankaya Belediyesi iftar çadırlarında açtığını hatırlatan Taşdelen, “Muharrem Ayında da 100 bin vatandaşımızla aşuremizi paylaştık” bilgisini verdi.

“EMEK EN YÜCE DEĞERDİR”

Tüm bu çalışmaları yaparken, emeğe de sahip çıktıklarını ifade eden Taşdelen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun asgari ücretin 1500 TL olmasını istediğini hatırlatarak, “O ücret Çankaya Belediyesi’nde 2.100 TL’dir. En iyi toplu iş sözleşmelerini imzalayan belediyemizdeki maaşlar Türkiye ortalamasının üzerindedir. Çünkü biz emeğin en yüce değer olduğunu biliyoruz” diye konuştu. Çalışmalarını belediyeyi borçlandırmadan yürüttüklerini vurgulayan Taşdelen, kredi çekmediklerini, en kıymetli arsaları halk yararına kullandıklarını söyledi. Çankaya’nın Mustafa Kemal’in ilçesi olduğunu vurgulayan Taşdelen, çalışmalarını O’na layık olmak üzere sürdüreceklerini vurgulayarak, sözlerini, “Yaşasın Mustafa Kemal aydınlığı, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” diye bitirdi.

“BİZ CUMHURİYETİ BÖYLE YAŞATIYORUZ”

Toplantıda yer alan sanatçı Zülfü Livaneli, Taşdelen’in ‘Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’ açmasının kendisini onurlandırdığını belirtirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Bülent Tezcan da, Taşdelen’in çalışmalarının her zaman halk için olduğunu vurguladı.

Toplantı, 1933 yılında Uşak’ta “Biz Cumhuriyeti Böyle Kurduk” pankartıyla çekilen ve Cumhuriyetin sembolü haline gelen fotoğrafın, “Biz Cumhuriyeti Böyle Yaşatıyoruz” pankartıyla canlandırmasının ardından sona erdi.

Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, belediye başkanları, sendika başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.