MEB SADECE İMAM HATİPLERE ÖĞRENCİ BULMAKLA MI GÖREVLİ?

Necati Yılmaz

İstanbul’da ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen ve Suriyeliler’in imam hatip okulları na yönlendirilmesini isteyen genelgeyi TBMM gündemine taşıdım. Milli Eğitim Bakanlığı ’nın sadece imam hatip okullarına öğrenci bulmakla mı görevli olduğunu sordum, “Milli Eğitim Bakanlığı, son uygulamalarıyla eğitimde ayrımcılık yarattığını düşünmekte midir? Yabancılara ve yurttaşlara yönelik olarak neredeyse zorlayıcı hale gelen, imam hatip yönlendirmeleri ile ne amaçlanmaktadır?”

VALİLİĞİN ONAYIYLA MI DAĞITILDI?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın isteği üzerine, yabancılara ait eğitim hizmetleri için oluşturulan komisyonun İstanbul’daki ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıyla Suriyeliler’in imam hatip okulları na yönlendirilmesini istediği iddialarının basında yer aldığını anımsattım. İstanbul’da Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri İl Komisyonu kararında, “ Suriyeli nüfusun yoğun yaşadığı yerlerde ihtiyaç ölçüsünde Suriyeli öğrencilerin İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip liselerine yönlendirilmesi” ifadelerinin yer aldığını, İstanbul Valiliği’nin onayıyla ilçe milli eğitim müdürlüklerine bu kararın dağıtıldığının belirtildiğini hatırlattım. Türkiye’de “geçici koruma statüsünde” yaşayan Suriyeliler’in imam hatip okullarına yönlendirilmesi konusunda ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderildiği iddialarının doğru olup olmadığını sordum, “İlçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda İstanbul Valiliği’nin onayının bulunduğu iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır?”

KOMİSYONA VERİLEN BİR TALİMAT VAR MI?

Suriyeliler’in imam hatip okulları na yönlendirilmesi kararının Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri İl Komisyonu tarafından mı alındığının açıklanmasını istedim, “Komisyona iletilmiş bir emir veya talimat var mıdır? Varsa bu talimat kim ya da kimler tarafından verilmiştir? Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri İl Komisyonu kararı, İstanbul’daki kaç ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilmiştir? Bu ilçeler hangileridir?” Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri İl Komisyonları ’nın başka illerde de imam hatiplere yönelik aldığı buna benzer kararların bulunup bulunmadığını, varsa bu illerin hangileri olduğunu sordum.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA



Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili



Milli Eğitim Bakanlığı’nın isteği üzerine, yabancılara ait eğitim hizmetleri için oluşturulan komisyonun İstanbul’daki ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği yazıyla Suriyeliler’in imam hatip okullarına yönlendirilmesini istediği iddiaları basında yer almıştır. İstanbul’da Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri İl Komisyonu kararında, “Suriyeli nüfusun yoğun yaşadığı yerlerde ihtiyaç ölçüsünde Suriyeli öğrencilerin İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip liselerine yönlendirilmesi” ifadelerinin yer aldığı ve İstanbul Valiliği’nin onayıyla ilçe milli eğitim müdürlüklerine bu kararın dağıtıldığı belirtilmektedir. Bu çerçevede;

Türkiye’de “geçici koruma statüsünde” yaşayan Suriyeliler’in imam hatip okullarına yönlendirilmesi konusunda ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderildiği iddiaları doğru mudur?

İlçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda İstanbul Valiliği’nin onayının bulunduğu iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır?

Suriyeliler’in imam hatip okullarına yönlendirilmesi kararı, Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri İl Komisyonu tarafından mı alınmıştır? Komisyona iletilmiş bir emir veya talimat var mıdır? Varsa bu talimat kim ya da kimler tarafından verilmiştir?

Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri İl Komisyonu kararı, İstanbul’daki kaç ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilmiştir? Bu ilçeler hangileridir?

Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri İl Komisyonları’nın başka illerde de imam hatiplere yönelik aldığı buna benzer kararlar mevcut mudur? Varsa bunlar hangi illerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı, son uygulamalarıyla eğitimde ayrımcılık yarattığını düşünmekte midir?

Milli Eğitim Bakanlığı sadece imam hatip okullarına mı öğrenci bulmakla görevlidir? Yabancılara ve yurttaşlara yönelik olarak neredeyse zorlayıcı hale gelen, imam hatip yönlendirmeleri ile ne amaçlanmaktadır?