MECLİS İRADESİ YOK SAYILMAKTA VE ANAYASA ÇİĞNENMEKTEDİR

Hasan Kütük

Ülkemizde uzun süredir muhalefet üzerinde uygulanan baskı ve sindirme politikaları son dönemlerde daha da artarak devam etmektedir. Ülkemizdeki muhalefet örgütleri ve siyasal partiler baskı altına alınarak toplumun sesi kısılmaktadır. Parlamento da muhalefetin sesini kısmak ve topluma mesajlarını engellemek için iç tüzük değişiklikleri gündeme getirilmektedir.

Ülkemizi 15 yıldır yöneten siyasal iktidar, kendisi gibi düşünmeyen kurumları ve muhalefeti susturmak için özellikle 2010 Anayasa oylamasından sonra denetimi altına aldığı yargıyı kullanarak milletvekillerinin hukuksuz bir şekilde tutuklanma sürecini başlatmıştır. Sarayından ve iktidardan gelen mesajlara göre hareket yargının son dönemlerde vermiş olduğu kararların bir çoğunun Anayasa aykırı olduğu görülmekte buda toplum vicdanını yaralamakta ve “Adalete” olan güveni sarsmaktadır. Hakimler ve savcıların belirli çevrelerden gelen mesajlara göre karar verdikleri algısı toplumda ve kamuoyunda oluşmaktadır.

Ülkemizde muhalefet üzerindeki baskılar artırılmakta muhalif sesler susturulmak istenmekte ve toplumun en temel hakkı olan bilgi edinme ve öğrenme hakkı ortadan kaldırılmaktadır. Bunun en son ve somut örneğini ana muhalefet partisinin milletvekilinin tutuklanması ile yaşamaktayız.

Ülkemiz, Birleşmiş Milletler Cenevre Sözleşmesi’ne taraf bir ülke olması nedeniyle Birleşmiş Milletler kararı olmadan bir ülkeye yardım yapamaz. Bu nedenle milletvekilinin toplumu bilgilendirilmesi de suç teşkil edemez. Milletvekilinin en önemli görevlerinden bir tanesi de araştırarak el ettiği veya kendisine gelen bilgileri toplumla paylaşmaktır. Bu nedenle CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’na atfedilen suçun doğru olmadığını düşünüyoruz. Millet adına milletin verdiği görevi ve sorumluluğu yerine getirmek olan Enis Berberoğlu hakkında mahkemenin tutuklama kararının yasalara göre kaçma ya da delil karartma ihtimalinin olmaması nedeniyle Adalet duygusunu zedelediğini düşünüyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; emekten, demokrasiden, cumhuriyetten ve parlamenter sistemden yana olan bir emek örgütü olarak ortak kaygıları ve umutları taşıdığımız bütün örgüt ve kurumlarla adalet ve yargı bağımsızlığı için birlikte mücadele edeceğiz. Anayasaya’ya ve demokrasimize aykırı bir kararla tutuklanan Enis Berberoğlu derhal serbest bırakılmalı bu kararı veren hakimler hakkında da HSYK tarafından işlem yapılmalıdır.