MECLİSDE YAŞANAN ACIKLI TABLO

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

Yeni Anayasa paketinin görüşmelerinde oylamayı engellemek isteyen CHP grubu 250 kiloluk kürsüyü işgal ederek, tahrip etmesi meclis de nasıl bir muhalefet örneği sergilediklerini göstermeye yetti. Bu kürsüde kullanılan değeri 15 eoro olan mikrofonun da yerinden sökülerek sopa olarak kullanılmış olması ayrı bir konu. Bununla kalınsa iyi hodri meydan deyip, çıkardıkları kavgada bir AK Partili milletvekilinin burnunu kırdılar, birinin de bacağını ısırdılar. Bu saldırıları yapan milletvekilleri her kimler ise kamera görüntülerinden ortaya çıkacaktır. Burnu kırılan ameliyat olurken, ısırılan milletvekili de kuduz aşı olmuş. 2013 yılında yine böyle CHP’liler meclis kürsüsü tahrip etmeleri üzerine ses düzeni ihale açılarak yenilenmişti.

Geçtiğimiz gün meydana gelen kavganın ardından açıklama yapan bir CHP’li milletvekili “Başka bir çaremiz yoktu” derken kavgayı CHP’lilerin başlattığının açıkça bir itirafıydı.

Meclis’te ana muhalefet partisi olarak CHP’nin bu durumlara düşmesi son derece hazindir. Anayasa maddelerinin görüşülmesi ve oylanması sırasında sergiledikleri davranışları milletimiz ibretle ve üzüntüyle izlemektedir. Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bu partiye mensup milletvekilleri tehdit içeren konuşmalarında kaos çıkacak, isyan çıkacak ve kan akacak ifadelerini sık sık kullanmaları kesinlikle ülkemiz hayrına olan ifadeler değildir. Kılıçdaroğlu bu olayların fitilini Tekirdağ’da ateşleyerek seçmenlerine” Sizden isteğim televizyonu Pazartesinden itibaren izleyin mücadelemizi göreceksiniz” derken meclis de adeta başlatacakları meydan savaşının mesajını vermekteydi. CHP’nin çırpınmasının tek sebebi vardır; oda bu Anayasa kabul edildiği takdirde Türkiye’yi kavgalara ve geri kalmışlığa mahkum eden koalisyon dönemlerinin ortadan kalkıyor olmasıdır. Böylece 66 yıldır imajından dolayı iktidar olamayan CHP bundan sonrada iktidar olacağı pek görünmüyor.

CHP kendisini boşu boşuna paralıyor; anket şirketlerinin 38 ilde yaptığı anket araştırmasına göre Anayasa şayet referanduma gittiği takdirde yüzde 62 destekle kabul edileceğini gösteriyor. Üstelikte bu rakama kararsızların oyu dahil edilmemiş. Sizin anlaşacağınız Anayasa halkın en az yüzde 67 oyuyla kabul edileceğini göstermekte.

Ana muhalefet partisi CHP meclisin her oturumunda cingar çıkararak gerilimli siyaset sergiliyor. Meclis de kendilerinin de çıkıp konuştukları kürsüyü yerinden söktüklerini görünce acaba alıp parti binalarınamı götürecekler diye düşündüm. Hatırladığımız kadarıyla eskiden meclis oturumlarında sinirlerine hakim olamayan milletvekilleri birbirlerine karşı dosya, çanta ve bardak fırlatırlardı. Bu saldırıların hepside ferdi olarak yapılırdı. CHP şimdi bu saldırıyı grup haline getirmiş görünüyor. Hep birlikte hop-oturup, hop-kalkmak suretiyle muhalefet yapıyorlar.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde meydana gelen bu çirkin olay demokratik geleneğimize karşı bir saygısızlıktır. CHP hiç vakit kaybetmeden bu yaptıklarından dolayı çıkıp milletten ve gazi meclisin üyelerinden özür dilemeli, hem de tahrip ettiği demirbaşların zararını ödemelidir…