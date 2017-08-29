MECLİS’E GEREK VAR MI?

Ergün Aydoğan

Yeni sisteme henüz geçilmedi. Kamuoyu bugüne bakarak ‘Başkanlık sistemi de fena değilmiş! Her şey gayet güzel işliyor, kararlar hızlı alınıyor!’ sanısına kapılmasın. Şu anda yeni sisteme yumuşak geçiş, hazırlık aşaması yaşanıyor. Hocanın dediği gibi ‘turpun büyüğü heybede!’ tek adam uygulamalarını esas 2019’dan sonra göreceğiz.

Sözde Meclis’i güçlendirmek adına milletvekili sayısı 600’e çıkarıldı. Ama sayıyı artırmakla Meclis güçlenmiyor... Şimdiden ‘Meclis İç Tüzük’ değiştirildi. Milletvekillerinin ve muhalefetin konuşma süreleri azaltıldı, hakları kısıtlandı…

Ne diyor Şehircilik Bakanı Özhaseki ‘Meclis’te görüşmeler uzun sürüyor, kentsel dönüşüm kararını KHK ile çıkaracağız.’

Olağanüstü Hal (OHAL) olağan hale geldi… OHAL çerçevesinde Cuma günü yayımlanan 694 Sayılı Kanun Hükmünde (KHK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yeniden yapılandırıldı. MİT müsteşarı ve tepe yönetimi bundan böyle doğrudan cumhurbaşkanı tarafından atanacak. ‘Teşkilata intibak edemedikleri üstlerince tescil edilenlerin’ 17 gün içinde MİT’le ilişiği kesilecek.

Daha önce başbakanın izni ile yapılabilen MİT müsteşarı hakkında soruşturma yapılması cumhurbaşkanının iznine bağlandı. Cumhurbaşkanı izin vermediği sürece MİT müsteşarına soruşturma yapılamayacak…

MİT, TSK’yı araştırabilecek… MİT müsteşarlığının giderlerini karşılamak üzere cumhurbaşkanlığı bütçesine ödenek konulacak. MİT müsteşarı gizli hizmet giderlerinin hizmetin gereklerine göre harcamasından cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak. MİT’e alınacak araçlarda cumhurbaşkanının onayından geçecek.

Yani tek kelimeyle istihbarat cumhurbaşkanında toplanacak…

693 ve 694 sayılı KHK’larla 211 maddeyle sağlıktan eğitime, general ve amiral terfilerinden tutukluluk sürelerine kadar birçok düzenleme yapıldı; Meclis’e gerek var mı…?

Yargıya güveni gelen AKP, milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı…

Şimdi son çıkardığı KHK ile milletvekilleri, suçun işlendiği yerin cumhuriyet savcısı yerine Ankara’da tek merkezden yürütülmesine karar verildi. Milletvekillerini soruşturma için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, davalar için de Ankara’da bir ağır ceza mahkemesi görevlendirildi.

Muhalefet bu düzenlemenin geçmişte çok eleştirilen DGM’leri (Devlet Güvenlik Mahkemelerini) hatırlattığı iddiasında…

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı dikkate alındığında! Artık milletvekillerinin gözü ve kulağı Ankara adliyesinde olacak. Milletvekilleri üzerinde demoklesin kılıcı gibi sürekli sallanacak olan bu düzenleme; milletvekillerinin hareket alanını daraltacak, söz söyleme özgürlüğünü ortadan kaldıracak, konuşamaz hale getirecek bir düzenlemedir.

Bırakın Meclis’i Başbakan, Bakanlar Kurulu bile bayram tatilinin kaç gün olacağına karar veremiyor. Kim karar veriyor? Cumhurbaşkanı. Şöyle bir etrafınıza bakın en basitinden en önemlisine her konuda bir ihtiyaç olduğunda gözler cumhurbaşkanında; o istese de olsa. O karar verse de bir an önce uygulamaya geçse…

‘’Adaletsizlik ve hukuksuzluk, bir hükümetin kendi insanları üzerinde tatbik edebileceği en büyük terördür!’’ Mehmet Murat İldan.