Medyayı görmezden gelen UMED!

Eyüphan Kaya

Uluslararası Medya Derneği ymiş UMED hala hala Yerel Medyaya saygı duymayan bir medya kuruluşu nasıl bu kadar büyük bir ismi taşıyabilir anlamakta zorluk çekiyorum. Yoksa balon mudur? Kimden destek alıyor bu oluşum acaba?

Meslek erabı kimseler kendine saygı duyuyorlarsa öncelikle ve özellikle aynı meslekte çalışan kimselere değer vermeleri lazım. Medya denildiği zaman; foto muhabiri, haberci, sayfa editörü, köşe yazarı, gazetelerin imtiyaz sahibi, yayın yönetmeni, yazı işleri, müvezzi… vs. hepsine saydı duyması lazımdır diye düşünüyorum.

Hele ki gazetelere, eğer muzır ve müstehcen neşriyat yapmıyorsa hepsine bir şahsı manevi olarak değer vermek lazım, bu saygınlık aynı zamanda o gazetenin çalışanlarına bir saygının ifadesidir.

Eğer bir şehrin gazeteleri bir araya gelmiş ve yerel medya derneğini kurmuşlarsa dışarıdan gelen ve medya mensubu olduğunu söyleyen her kimse direk gideceği ikinci yer o dernek olmalıdır diye düşünüyorum, birinci uğrayacağı yer zaten gazeteciler cemiyetidir.

Bunu yapmadığı takdirde o şehirde ne yaparsa yapsın sembolik kalır, çalışmalarından verim elde edilmez, manevi bir huzursuzluğa da sebep olur.

Mesela sözüm ona Uluslararası Medya Derneği(UMED) şehrimize gelip o kurumla bu kurumla irtibat sağlıyor, ama kısa adı DİYMED olan yerel medya derneği ile bir irtibata girmeden, direk belediyeye geçerek kafakol ilişkisi ile bir iş birliği yapıyor.

Bu bir kusurdur, ya bu işin içinde olanlar medya mensubu değil, o zaman amaçları farklıdır zaten, eğer medya mensubu iseler;

Demek ki, yerel medyayı küçük görüyor,

Bunlardan adam olmaz diyor,

Bunlar da kim oluyor? dercesine düzeysizliklerini ortaya koyuyorlar.

Ya Belediyemize ne demeli? Büyükşehir belediyemizi bir türlü yerel medya ile selamlaşacak düzeye getiremedik ama bir de bakıyoruz ki UMED ile “medya okulu” projesine imza atmış, ayıptır söylemesi sizin haberlerinizi yerel medya yapıyor, programınızı yerel medya takip ediyor, ama siz başka başka oluşumlara ilgi, saygı gösteriyor, maddi, manevi katkı sağlıyorsunuz, paraşüt ile şehrimize inip Belediyenin indinde değer bulan UMED ortak projesi bir medya mensubu olarak bana çok ağır geldi, hani bir söz var; “artık mızrak çuvala sığmıyor.”

DİYMED’in de bana karşı bir hatası var, ama bu kadar önemsenecek cinsten değil, 8 Ağustos 2016 tarihinde yerel medyanın sorunlarını ele almak üzere bir toplantı yapılmasına öncülük yapmıştım, fakat arkadaşlar dernek kurunca beni çağırmaya tenezzül etmediler. İşte böyle, yerel medya mensupları olarak biribirine değer vermezseniz başkası da size değer vermez.

Kendine medya oluşumu deyip yerel medyayı görmezlikten gelen UMUD yöneticilerini kınıyor, Belediyenin UMED’in bu tarzına göz yummasını da yadırgıyorum.

Belediye bu şehre hizmet ediyorsa, bu şehrin dinamiklerini hoş görmesi, onlara değer vermesi lazım. Şimdiye kadar elhemdulillah aç kalmadık ama bu tür yanlışlıklardan dolayın ruhumuz bir çok kere yara aldı/alıyor. Size soruyorum Belediyemizin yerel medyaya bu derce sıkıntı vermeye hakkı var mı?

Bu şekilde Diyarbakır basınına saygısızca davranan, medya mensuplarını küçük gören bir oluşumun Cumhurbaşkanımızın sağında solunda görmek de istemiyorum.

Cumhurbaşkanı halk ile selamlaşıyor, siz ise vatandaşa üstten bakıyorsunuz, teessüf ederim!

Bu nahoş yazıyı yazmamam sebep olan kimselere hakkımı helal etmem bilesiniz!

Daha iyi şeyler yazmak dileğiyle.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından yeni nesil iletişimciler yetiştirmek amacıyla sertifikalı Diyarbakır UMED Medya Okulu açılıyor. Büyükşehir Belediyesi ve UMED tarafından mülakatla seçilecek öğrencilerin eğitimlerini UMED üstleniyor. Eğitimler tamamen ücretsiz olarak veriliyor.

UMED ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle açılacak Medya Okulu'nda, medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimlerin verilmesi hedefleniyor.

Yeni nesil gazetecilik eğitimlerinin verileceği Medya Okulu'nda alanında uzman ve deneyimli gazeteciler tarafından Haber Yazım ve Teknikleri, Televizyon Haberciliği, Muhabirlik, İnternet Medyası ve Editörlüğü, Dış Habercilik, Medya Etiği ve Kültür Sanat Muhabirliği eğitimleri verilecek.

DİYARBAKIR’DA İLK KEZ AÇILIYOR

Diyarbakır’da ilk kez açılacak olan Medya Okulu'nda ayrıca, öğrencilerin algı gücünü artırmak, haber kaynağına ulaşma ve olaylara haberci gözüyle bakabilmeleri amacıyla profesyonel gazeteciler ve sosyal medya uzmanları deneyim paylaşımı da yapacak. Derslere sürekli katılım sağlayan ve başarılı olan öğrencilere 6 haftalık eğitimin sonunda sertifika verilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 23 ŞUBAT

Ön başvurular 23 Şubat 2018 günü 17:00'a kadar info@umed.com.tr mail adresine gönderilecek özgeçmiş ile yapılacak. Mülakat tarihleri ise öğrencilere bildirilecek. Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşecek olan eğitimler Mart ayında başlayacak.