​Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Bir Hilal Uğruna Çanakkale” adlı programı düzenledi

Gölbaşı Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 102. yıl dönümü anmak ve Çanakkale ruhunu daha iyi hissettirmek amacıyla “Bir Hilal Uğruna Çanakkale” adlı programı düzenledi.

Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Ardından 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı’nda şehit olan polislerin anısına video gösterimi yapılarak, şehit polis eşine çiçek takdim edildi.

Çanakkale Zaferi bir destandır

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, programda yaptığı açılış konuşmasında, Çanakkale Zaferi’nin bir zaferden öte bir destan olduğunu vurguladı.

Çanakkale Zaferi’nin kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla bir direniş destanı olduğunu ifade eden Başkan Duruay, şunları kaydetti:

“Kendisinden silah, mühimmat ve asker olarak üstün olan bir orduya karşı, bitmiş, tükenmiş denilen ‘hasta adam’ konumuna konulan Osmanlı’dan bir destan yazan bir ordunun hikayesidir Çanakkale. Anadolu’da 250 bin şehit verdiğimiz bir destandır Çanakkale. Daha sonra Kurtuluş Savaşımıza ilham olan yok denilen ve küllerinden yeniden doğan, inancıyla itikadıyla bir milletin tekrar uyanışına vesile olan bir Çanakkale. En son 15 Temmuz’da bu uyanışın, dirilişin bir sembolüdür.”

Duruay, Anadolu’nun her bir karış toprağının şehitlerin kanıyla sulandığını hatırlatarak “Allah’ım şehitlerimize rahmet eylesin ve onları cennetiyle müjdelesin. Bizleri de onların şefaatine nail kılsın” dedi.

Serdar Tuncer Gölbaşılılarla buluştu

Ardından şair, yazar ve televizyon programcısı Serdar Tuncer milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve Çanakkale Zaferi’ni anlattı.

Yaşanmış hikayeler, asker mektupları ve şiirleriyle Gölbaşılıları duygulandıran Tuncer, Çanakkale ruhunu anlamak için Çanakkale’yi konuşacağını söyledi.

Çanakkale’de en çok şehit Şam’dan

Tuncer, Çanakkale’de Türkiye’nin en çok şehit veren ilinin Tokat olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Çanakkale’de Tokat’ın 3 katı fazla şehit veren bir il var. O il de şimdi yanan Halep. Çanakkale’de Şam, Tokat’ın 5 katı şehit vermiş. Birileri çıkıp da size Suriye’deki o gelen kardeşlerimize kucak açtığımız için “ O Suriyeli’den bize ne” diyecek olursa ona bunu hatırlatın. Ve deyin ki Çanakkale şühedasının mahşer günü gözlerinin içine bakacaksan onları kardeşin bileceksin. Orada bir ümmetin birliği görüyoruz. Tarihten doğan oradaki insanlarla bizim bir gönül borcumuz, gönül bağımız var.”

Çanakkale’yi anlamadan 15 Temmuz’un ne manaya geldiğini anlamanın mümkün olmadığını aktaran Tuncer, “O kadar yiğidin kahpece şehit edildiği bir mekanda Çanakkale’yi anlayıp, 15 Temmuz’u bileceksek, 17 Aralık’ı, 7 Şubat’ı, 27 Nisan’ı ve 28 Şubat’ı bilmemiz gerekir” dedi.

“Çanakkale ve 15 Temmuz bir delildir”

Ne kadar büyük bir medeniyetin varisi olduğumuzu hatırlatan Tuncer, şunları kaydetti:

“Endonezya’dan Hindistan’a, Filistin’den Mısır’daki hapishanelere, Somali’den Uganda’ya, yeryüzünün neresinde bir mazlum, bir Müslüman varsa dönüp şu duayı ediyor. ‘Yarabbi şu Türk Milleti kim olduğunu hatırlasın ki bizim derdimiz bitsin.

Çanakkale Zaferi ‘Sancak düştüğü yerden kalkar’ inancının bir delilidir. 15 Temmuz’da ayrı bir delilidir. Allah’u Teala’nın bu millet üzerinde bir muradı var. Bize düşen o murada layık olmaya çalışmak. Bize düşen dostun duasına layık olmaya çalışmak.”

Başkan Duruay, program sonunda Serdar Tuncer’e kahve takımı ve çiçek hediye etti.

Ayrıca programa, İlçe Kaymakamı Şenol Esmer, 24. Dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, SKM Başkanı Namık Kemal Doğan, kurum müdürleri, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, ilçe parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.