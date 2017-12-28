Mehmet Akif Ersoy, vefatının 81. Yıldönümü’nde Hamamönü’ndeki evinde anıldı

Hamamönü sadece Ankara’dan değil şehir dışından gelen Akif sevdalılarına da kapılarını açtı. AK Parti Kâğıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş ve Kadın Kolları Yönetimi, Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümünde Hamamönü’ndeki Taceddin Dergâhı’nı ziyaret etti.

Akif’i dualarla andılar

AK Parti Kâğıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş ve beraberindeki heyete, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli ile AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da eşlik etti.