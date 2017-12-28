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Mehmet Akif Ersoy, vefatının 81. Yıldönümü’nde Hamamönü’ndeki evinde anıldı

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Mehmet Akif Ersoy, vefatının 81. Yıldönümü’nde Hamamönü’ndeki evinde anıldı
Hamamönü sadece Ankara’dan değil şehir dışından gelen Akif sevdalılarına da kapılarını açtı. AK Parti Kâğıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş ve Kadın Kolları Yönetimi, Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümünde Hamamönü’ndeki Taceddin Dergâhı’nı ziyaret etti.

Akif’i dualarla andılar

AK Parti Kâğıthane İlçe Başkanı Faruk Gökkuş ve beraberindeki heyete, AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli ile AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da eşlik etti.

Anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra Akif’i anlatan protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 kişilik heyet, ellerinde Mehmet Akif Ersoy’un unutulmaz sözlerinin yazdığı pankartlarla Taceddin Dergâhı’na doğru yola çıktı. İstanbul’dan gelen misafirlerine Taceddin Dergâhı’nı gezdiren Ak Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, bu tarihi mekân hakkında heyete bilgi verdi. Ardından Kabakçı Konağı’na geçildi. Burada Mehmet Akif Ersoy’u dualarla anan heyete Şair Yazar Mehmet Atilla Maraş da katıldı. Hamamönü’nün buram buram tarih kokan dokusundan etkilenen heyet üyeleri, bölgedeki restorasyon çalışmalarını çok beğendiklerini ifade ederek, Veysel Tiryaki’ye teşekkürlerini ilettiler.

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