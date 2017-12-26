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Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 81. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum

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Mustafa Toruntay

Büyük bir mücadele ile kazanmış olduğumuz İstiklal Savaşımızı, muhteşem mısralarıyla ölümsüzleştiren fikir ve edebiyat insanı Mehmet Akif Ersoy; bu toprakların ruhunu, rengini veaziz milletimizinbenliğini yansıtan İstiklal Marşı’nı kalemiyle değil, yüreğiyle yazmıştır. İstiklal şairimiz, milletimizin gösterdiği eşi benzeri olmayan kahramanlıkları İstiklal Marşımızın her mısrasında ince ince işleyerek, milletimizin hislerine tercüman olmuştur. Mehmet Akif Ersoy’un yazmış olduğu İstiklal Marşımız; yok olmak üzere olan bir milletin, yeniden doğuşunun ve şahlanışının destanıdır. 

Milli Mücadele ruhunun yaşatılmasına ömrünü adayan İstiklal şairimiz, söylemeleri ve yaşam tarzıylada Türk Milleti’nin hayranlığını kazanmış müstesna bir kişiliktir.

Bu duygu ve düşüncelerle; İstiklal şairimiz, eşsiz fikir ve edebiyat insanı Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 81. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum.

 

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