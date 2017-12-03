Mehmet Akif Ersoy’un adının verildiği parkın açılışı yapıldı

Çaldıran Sokakta bulunan 40 yıllık parkı baştan sona yenileyen Çankaya Belediyesi, parka İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’un adını vererek yeni yüzüyle halkın hizmetine sundu.

Yeni parklarını birbiri ardına açarak halkın kullanımına sunan Çankaya Belediyesi, üç gün önce açtığı Aziz Sancar Parkı ’nın ardından şimdi de baştan sona yenilediği ve milli mücadelenin önemli isimlerinden İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy ’un adını verdiği park ın açılışını yaptı.

“Bando Majör”ün marş ve şarkılardan oluşan dinletisi ile başlayan açılış töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kültür Mahallesi’nde Çaldıran Sokağın adıyla anılan ama meclis kararı bulunmayan parka ilk kez meclis kararıyla isim verildiğini açıkladı.

TAŞDELEN: “MEHMET AKİF ERSOY’UN İSMİNİ BU PARKIMIZA VEREREK ÇOK BÜYÜK BİR EKSİKLİĞİ GİDERMİŞ OLUYORUZ”

Ankara’nın Kurtuluş Savaşı’nın merkezi olduğunu ve Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ülkeye bağımsızlığı kazandırdığı kent olduğunu ifade eden Alper Taşdelen, şunları söyledi: “Aynı zamanda Ankara, İstiklal Marşımızın kabul edildiği yer. İstiklal Marşımız da bizim ulus olarak özgürlüğü kazanmamızın sembolüdür. İstiklal şairimiz Mehmet Akif’in adı Çankaya’da yoktu. Şimdi biz meclis kararı ile Mehmet Akif Ersoy’un ismini bu park ımıza vererek çok büyük bir eksikliği gidermiş oluyoruz. Çünkü biz özgür yaşamak istiyoruz, tam bağımsız yaşamak istiyoruz ve bunun en yegane timsali de bayrağımızdır, İstiklal Marşımızdır ve seksen milyon yurttaşımızdır. Mehmet Akif Ersoy ismi bu parkımızla birlikte bundan sonra Çankaya’da yaşayacak”.

“ANKARA’NIN EN BAŞARILI BELEDİYELERİ ATATÜRKÇÜLERDİR”

Hayata geçirdikleri projelerle belediyeciliğin Atatürkçülerin, sosyal demokratların işi olduğunu kanıtladıklarını vurgulayan Taşdelen, “Hiçbir desteğimiz olmamasına rağmen Ankara’nın en başarılı iki belediyesi Çankaya ve Yenimahalle’dir. Bu, halkını sevdiğinde oluyor, kamu yararını gözettiğinde oluyor, ranta, talana, betona teslim olmadığında oluyor” diye konuştu.

HERKESE VE HER YAŞA HİTAP EDEN YEPYENİ BİR PARK OLDU

Parkın zemininin yükseltilerek yoldan geçen insanların rahatça görebilecekleri noktaya çıkarıldığını ve baştan sona yenilenerek çok daha rahat kullanılabilir bir park haline dönüştürüldüğü ifade eden Alper Taşdelen, “Burayı, herkese ve her yaşa hitap edebilecek, çok fonksiyonlu bir parka dönüştürdük” dedi. Taşdelen konuşmasını, yüklenici firma yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür ederek tamamladı.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Kültür Mahallesi Muhtarı Serpil Erenoğlu, Çankaya’da birbiri ardına hayata geçirilen önemli projeler olduğunu, yenilenen parkın da bunun bir göstergesi olduğunu, halkın içinde, halkla bütünleşen ve yerel yönetime ciddi güç veren belediye başkanıyla gurur duyduklarını belirterek mahalle adına çiçek sundu.

SPOR OLANAKLARIYLA DONATILDI

Ankara’nın en yoğun bölgelerinden birinde merkezi konumuyla halkın gözde parklar ından olan Mehmet Akif Ersoy Parkı, 4 bin 597 metrekarelik toplam alana sahip. 2 bin 652 metrekarelik yeşil alanı bulunan park, 170 metre uzunluğunda iki parkurlu koşu yolu, 432 metrekarelik yürüme yolları ile mini futbol ve basketbol sahalarını içinde barındırıyor. 124 metrekarelik fitness alanı ile de hizmet verecek olan park, vatandaşların sağlıklı bir ortamda spor yapmalarına olanak sağlıyor.

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