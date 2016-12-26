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Mehmet Akif, her Türk gencine örnek olsun

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Fatih Çetinkaya

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un, Türk’ün milli mücadelesini İstiklal Marşı ile destanlaştırdı.

Her Türk gencinin Mehmet Akif Ersoy’u kendisine örnek alması gerekli. “En zor şartlarda bile umudunu kaybetmeyen bir Mehmet Akif elbette ki, milli şair ünvanını fazlasıyla hak ediyor” 

İstiklal Marşı ve Safahat Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 80. yılında bir kere daha rahmet ve şükranla yadediyoruz:

“Bugün merhum vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 80’in yılında bir kez daha anıyoruz. Merhum Akif, Türk milletinin acıklı günlerinde, her şeyi ruhunda derinden hissetmiş bir gönül fedaisidir. Kuşkusuz Akif, en tavizsiz mücadele ve dava insanlarının önde gelen isimlerinden biridir. Büyük Şairimiz, Türk vatanının zor günlerinde aziz milletimizin hislerine tercüman olarak tarihe malolmuştur.

Milli Şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’u ölüm yıldönümünde saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun.”

 

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