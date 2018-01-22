Mehmetçiğimizin arkasındayız

Hasan Kütük

Bilindiği üzere geleceğimizin koruyucusu Türk Silahlı Kuvvetleri , Suriye’de Afrin bölgesinde konuşlanmaya başlamış terör odaklarını temizlemeye yönelik ‘zeytin dalı’ operasyonu nu başlatmıştır.

Konfederasyon olarak; bir süredir toprak bütünlüğü üzerinde emperyalistlerin bin bir oyun düzenlediği Suriye’nin, Türkiye’ye bakan sınırlarında terör odaklarının birikmesine müsaade edilmemesi kararlılığının sonuna kadar arkasındayız.

Her ülkenin kendi sınırını, milletini tehditlerden arındırma hakkı vardır ve huzurlu bir gelecek, ancak tüm terör odaklarının bitirildiği bir dünyada olacaktır.

Öte yandan; vatan evlatlarımızın bugün neden Ortadoğu’da başka ülkelerin topraklarında tehlikeye girmek zorunda kaldığını da asla unutmamalıyız.

Dış politikada “Sıfır sorun” doktriniyle yola çıkan AKP hükümeti, iktidarı süresince ülkemizi önce “sıfır komşu” ardından da “değerli yalnızlık” noktasına getirmişti. Şimdi geldiğimiz tehlikeli yalnızlık, işte dış politikanın “Yurtta barış, cihanda barış” rotasından çıkartılmasının da sonucudur.

Ancak nihayetinde; gün ülke güvenliğimiz için kahramanca harekete geçilen, üstlendiği sorumluluğu yerine getiren TSK’nın arkasında milletçe durma günüdür. AKP’nin bu tehlikeli günlere gelmemizde büyük payı olan yol hatalarını ise daha sonra -ama muhakkak- bu millet, tartacak ve teraziye koyacaktır.

Türk milleti ve ordumuz her türlü bedeli ödemeye hazırdır. Temennimiz Mehmetçik’in bu zorlu görevini burnu bile kanamadan tamamlamasını ve gururla evine dönmesini ümit ediyoruz.

“Yurtta barış, dünyada barış”ın bir söz değil, vücut bulmuş bir ilke olduğu günlere geri dönmek hasretiyle...

Mehmetçiğimizin arkasında olduğumuzu tüm kamuoyuna saygıyla bildiririz.