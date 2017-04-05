Melih Gökçek, yargı üyelerine rant sağlayarak hakkında verilecek yargı kararlarını mı etkilemeye çalışıyor?

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı imar planı değişikliğini meclis gündemine taşıdık. “Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Şubat’ta yaptığı imar planı değişikliği ile Gölbaşı İncek’te Yargıtay üyelerinin yönetiminde olduğu S.S. İncek Dam Konut Yapı Kooperatifi’ne haksız kazanç imkânı doğduğu iddia edilmektedir. Önceki plana göre 0.33 emsal ile 25 konut yapılabilecek alan, 14 Şubat 2017’de yapılan değişiklikle emsal 2’ye çıkartılmış ve burada yapılacak bina yükseklikleri serbest bırakıldığı ve iki yapı adasının birleştirildiği arazinin sahibinin S.S. İncek Dam Konut Yapı Kooperatifi olduğu belirtilmiştir” Gökçek yargı mensuplarına böylelikle imar rantı sağlayabilek.

İmar değişikliği iddialarının muhatabı olan, “Kooperatif Başkanı Özcan Turan ve Yardımcısı Hamdullah Paksoy’un 25 Temmuz 2016 tarihinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 417 sayılı kararı ile Yargıtay üyeliğine seçilen hakimlerden olduğu” da gündeme taşıdık.

“Daha önce aralarında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM, HSYK, AYM, Danıştay ve Yargıtay’da görevli üst düzey bürokratların üye olarak bulunduğu Prestij Evleri Bürokratları Konut Yapı Kooperatifi’ne imar planlarında değişiklik yapılarak Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından imar rantı sağlandığı iddiası basında yer almıştır” Gökçek’in hakkında çıkan yüksek mevkilerden bürokratlara rant sağladığı iddialarını tekrar gündeme taşımaktadır.

“Basında yer alan iddialara göre, 14 Şubat’ta yapılan söz konusu değişiklikle, bu kez yine imar planları değiştirilmiş, böylelikle bölgedeki başta villa tarzı az katlı bahçeli yapılaşmanın yerini konutlarla birlikte büro, ofis, lokanta, kafe, banka, çarşı, market gibi ticari alanların da alacağı ifade edilmiştir. Bunun dışında kat sınırı verilmeyen bina bloklarının merdiven, hol, asansör boşluğu, kapalı-açık yüzme havuzu, spor salonları gibi alanların ise emsale dâhil edilmeyeceği de plana dahil edilmediği de iddialar arasında yer almıştır. Böylelikle 2009 yılındaki plana göre 85 olan nüfus oranı 1330 kişiye çıkarılmıştır. İki yapı adasının birleştirilmesi ile de arazinin İncek Bulvarı’ndan cephesinin olması sağlanmıştır” diyerek emsal artışı ile rant yaratılmak istendiğinin altını çizdi. Başbakan Binali Yıldırım’a yönelttiği sorular ile bu iddiaların doğruluğunu sorgulayan Yılmaz, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin İncek Mahallesi’ndeki arazide yaptığı imar planı değişikliğinin Mekânsal Planlar Yönetmeliği’ne uygun olmadığı iddiaları doğru mudur? Uygun değilse arazi parseli özel yapılan bu imar değişikliğinin amacı nedir? Bu imar planı değişikliği yapılırken, Ankara 1/25.000 Nazım İmar Planı dikkate alınmış mıdır?”

Sorularımızda Yargıtay üyelerinin yönetici konumda olduğu kooperatife de yer verdik, “S.S. İncek Dam Konut Yapı Kooperatifi’nin imar planı değişikliği ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden bir talebi olmuş mudur? Arazi sahibinin böyle bir talebi olmamışsa böyle bir karar alınarak bölgede imar rantı mı yaratılmak istenmektedir? Bu imar değişikliği ile haksız kazanç oluşmakta mıdır? Bina yüksekliklerinin serbest bırakılmasının bu bölgedeki dikey mimari yapılarının artmasına sebebiyet vereceği düşünülmüş müdür?” diye sordu. İncek’te yapıldığı iddia edilen imar değişikliği dışında başka emsal artışlarının olup olmadığını sorgulayan Yılmaz, “Bu uygulama ile yapılan emsal değişikliği ile o bölgedeki diğer arazilerde yapılacak emsal artışlarına kapı mı aralanmaktadır?”

Yargı üyelerine rant sağlayarak Gökçek yargı kararlarını mı etkilemeye çalışıyor?

Kamuoyunun dikkatini çekmeye çalıştığım bir diğer nokta da, Gökçek iddia edilen değişiklikleri yaparak hakkında açılan ve açılacak olan davaları etkileyecek olması iddiası. Yargı üyelerinin yönetiminde yer aldığı kooperatiflere rant sağlayarak, hakkındaki şaibeleri, yolsuzlukları, “parsel parsel satışları” ve FETÖ’ye kaynak aktardığı iddialarını örtmeye çalıştığı iddia edilen Gökçek, yargı mensuplarına rant sağlayan imar planı değişikliği ile tekrar gündeme geldi. Bu imar değişikliği ile toplumun adalet beklentisinin zarar göreceğini ifade ederek, “Toplumun adalet beklentisinin muhatabı olan hâkimlerin, üye ve yönetici pozisyonunda yer aldıkları bir kooperatifin böyle bir imar değişikliği ve haksız kazançtan istifade etme iddiasıyla birlikte anılması doğru mudur? Bu kararın alınmasında söz konusu kooperatifin üyelerinin hâkimlerden oluşmasının bir etkisi olmuş mudur? Kooperatif üyesi hâkimler bu araziyi alırken böyle bir emsal artışının yapılacağı kendilerine söylenmiş midir? Bu artış üyelerin mal varlığında haksız bir artışa sebep olacağı düşünülmekte midir? diye sordu. Önergesimizde ayrıca şu sorulara da yer verdik:

- “İmar planlarında yapılan bu değişiklikle bölgedeki yapılacak konutların, ticari alanların ve sosyal donatı alanlarının bölgedeki nüfus yoğunlaşmasına bir etkisi olmayacak mıdır? Bölgedeki nüfus artışının İncek Bulvarı üzerinde trafik yoğunlaşmasına bir etkisi olmayacak mıdır? Bölgede trafik yoğunluğu ve nüfus artışı yaşandığında Gökçek yeni yollar açarak mı bu sorunu çözecektir?”

-Söz konusu kooperatifin üyeleri arasında 25 Temmuz 2016 tarihinde Bekir Bozdağ’ın katıldığı 4 saatlik toplantıda atanan 342 üyeden hangilerinin hisseleri bulunmaktadır? Bu üyelerin söz konusu imar değişikliği ile ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden veya Gökçek’ten bu yönde bir talebi olmuş mudur?

-TMMOB’nin İncek’teki hukuksuz emsal artışları ile ilgili davaları ve yargı kararları ortada iken, bu kararla yargı, hukuksuzluk iddia ve isnatlarının içine mi çekilmektedir?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA



Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.



Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

Ankara Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde Gölbaşı İncek Mahallesi’nde toplam 23 bin 729 metrekarelik 2 yapı adasında 2009 yılında “kentsel dönüşüm ve gelişim proje” alanı olarak planı yapılan bölgenin imar planlarını değiştirdiği iddiası basında yer almıştır. Bu iddialara göre, önceki plana göre 0.33 emsal ile 25 konut yapılabilecek alan, 14 Şubat 2017’de yapılan değişiklikle emsal 2’ye çıkartılmış ve burada yapılacak bina yükseklikleri serbest bırakıldığı ve iki yapı adasının birleştirildiği arazinin sahibinin S.S. İncek Dam Konut Yapı Kooperatifi olduğu belirtilmiştir. Kooperatif Başkanı olan Özcan Turan ve Yardımcısı Hamdullah Paksoy’un 25 Temmuz 2016 tarihinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 417 sayılı kararı ile Yargıtay üyeliğine seçilen hakimlerden olduğu anlaşılmıştır.

Daha önce aralarında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM, HSYK, AYM, Danıştay ve Yargıtay’da görevli üst düzey bürokratların üye olarak bulunduğu Prestij Evleri Bürokratları Konut Yapı Kooperatifi’ne imar planlarında değişiklik yapılarak Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından imar rantı sağlandığı iddiası basında yer almıştır. Basında yer alan iddialara göre, 14 Şubat’ta yapılan söz konusu değişiklikle, bu kez yine imar planları değiştirilmiş, böylelikle bölgedeki başta villa tarzı az katlı bahçeli yapılaşmanın yerini konutlarla birlikte büro, ofis, lokanta, kafe, banka, çarşı, market gibi ticari alanların da alacağı ifade edilmiştir. Bunun dışında kat sınırı verilmeyen bina bloklarının merdiven, hol, asansör boşluğu, kapalı-açık yüzme havuzu, spor salonları gibi alanların ise emsale dâhil edilmeyeceği de plana dahil edilmediği de iddialar arasında yer almıştır. Böylelikle 2009 yılındaki plana göre 85 olan nüfus oranı 1330 kişiye çıkarılmıştır. İki yapı adasının birleştirilmesi ile de arazinin İncek Bulvarı’ndan cephesinin olması sağlanmıştır. Bu çerçevede;