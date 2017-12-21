Memur kenti olan Başkent Ankara; köklü üniversiteleriyle öğrenci kenti oldu

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MERKEZLERİ İLE ÖĞRENCİLERE KÜLTÜREL VE SOSYAL FAALİYETLERDEN KÜTÜPHANEYE, GİYSİ YIKAMA HİZMETİNDEN ÜTÜYE KADAR BİRÇOK ALANDA HİZMET VERİYOR…

Gençleri hayata hazırlarken, hayallerine taşıyan en önemli dönemlerden biridir hiç kuşkusuz üniversite yılları...

Başkent Ankara; köklü üniversiteleriyle, aileleriyle birlikte ya da ailesinden kilometrelerce uzakta eğitim gören on binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Memur kenti olarak anılan Ankara öğrenci kenti olarak anılıyor son yıllarda…

Türkiye'nin değişik bölgelerinden Başkent’e gelen öğrencileri AŞTİ' de karşılayarak bilgilendiren Büyükşehir Belediyesi, öğrenim dönemi boyunca öğrencilerin yanında olarak, kültür ve sosyal açıdan da yalnız bırakmıyor.

-BAŞKENT 1 MİLYONU AŞKIN GENCİN ADRESİ

Ankara’nın 12 farklı noktasında hizmet veren Gençlik Merkezleri, 32 bin 527'si üniversite öğrencisi olmak üzere 1 milyon 91 bin151 genci kültürel ve sosyal etkinliklerin yanı sıra çeşitli alanlardaki eğitimlerde buluşturuyor. Gençlik Merkezleri sayesinde keyifli molalar veren öğrenciler, hem dinlenme hem eğlenme hem de birçok alanda kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

-ENGELLERİ KALDIRAN MERKEZ

Modern teknolojiyle donatılan Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi, bilgiye, özgürlüğe ve erişebilirliğe imkan sağlıyor.

Görme engelli üniversite öğrencileri üye oldukları bu merkezden, ücretsiz olarak haftanın 7 günü faydalanabiliyorlar.

Bu güne kadar toplam yaklaşık 64 bin öğrencinin yararlandığı Bilgi Erişim Merkezi ise 2004 yılından beri bilişim teknolojisiyle engelli öğrencileri buluşturmaya devam ediyor.

-Braille alfabesiyle hazırlanan yazılı kütüphane,

-Sesli araştırma yapma imkanı,

-Sesli kütüphane,

-Doküman tarama ve bilgisayara aktarma imkanı,

-Sesli CD kaydı

gibi olanaklarıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi bu hizmetiyle de engel tanımıyor.

-GİYSİ TEMİZLİĞİ DE BÜYÜKŞEHİR’DEN

Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet veren giysi yıkama merkezleriyle de öğrencilerin bütçelerine katkı sağlayarak öğrencilik hayatlarını kolaylaştırıyor. Bu sayede derslerine ve sosyal hayatına daha fazla zaman ayırabilen öğrenciler, yıkama hizmetinin yanı sıra ütü sıkıntısından da kurtuluyor. Öğrenciler hiç bir ücret ödemeden herhangi bir temizlik malzemesi getirmeden çamaşırlarını yıkatıp, ütületebiliyorlar. Bugüne kadar toplam 142 bin 869 öğrencinin yararlandığı bu merkezler,Beşevler ve Anadolu Meydanı'nda faaliyet gösteriyor.

-ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR…

Giysi yıkama merkezinden yararlanan öğrenciler sunulan hizmetin kendileri için büyük kolaylık sağladığını kaydederek memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Merkezden faydalanan üniversite öğrencisi Sefa Çapkın; derslerin yoğunluğundan dolayı çamaşır yıkamanın kendileri için büyük sorun olduğunu anlattı:

“Eğitim için İstanbul'dan geldim. Yurtta kalıyorum. Giysi yıkama merkeziyle karşılaşmadan önce çamaşırlarla uğraşmak zor oluyordu. Merkez’e, 2 ay önce arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. Yanımızda annelerimiz yok, ama merkezde bize anne gibi yardımcı olan teyzelerimiz var. Sabah okula gitmeden önce çamaşırlarımı veriyorum, akşam geri döndüğümde de kuru ve temiz olarak alıyorum. Rahat bir şekilde çamaşır sorunumu da halledebiliyorum. Yurtta sıra derdi var ama buradaki makinelerin sayıca fazla olması da bu problemi ortadan kaldırıyor.”

Üniversite eğitimi için Kocaeli'den gelen Sefa Baygın ise, uygulamanın öğrenciler için büyük bir nimet olduğu görüşünde. Bazı günler akşam saatlerinde de derslere gitmek zorunda olduğunu belirten Baygın, “Eve geç geliyorum ve yorgun oluyorum. Yemeğe, çamaşıra, ütüye zamanım kalmıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çamaşır yıkama merkezi benim gibi öğrenciler için çok büyük bir nimet. Öğrenciye çok fazla yarar sağlıyor. Gayet güzel bir uygulama öğrenci için” sözleriyle, memnuniyetini dile getiriyor.

Giysi Yıkama Merkezlerinden henüz yararlanma fırsatı bulamayan öğrenciler de böyle bir merkezin gerekliliğinin altını çizerek, Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinin devam etmesini istiyor.